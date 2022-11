Este miércoles es un día importante para Antonio Resines. Será esta misma noche cuando el icónico actor visite el programa de Joaquín Sánchez, Joaquín, el novato, ya no solo para enseñar al anfitrión el apasionante mundo de la interpretación, sino también para concederle una de sus entrevistas más sinceras.

Tal y como se ha podido ver en el adelanto del programa, a lo largo de la emisión, el cántabro ahondará en el episodio más oscuro de su vida, aquel que vivió hace poco menos de un año cuando se contagió de Covid. La temida enfermedad no solo paralizó su vida por completo, sino que también le llevó a estar más de un mes ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. De aquel suceso ya han pasado varios meses y, aunque el actor ya está más que recuperado, lo cierto es que todavía lo recuerda como algo horrible.

Además, hablará de su presente más reciente entrando también de lleno en su perfil personal, del que destaca la figura de su mujer, Ana Pérez – Lorente, y su hijo Ricardo, dos de sus grandes apoyos en estos delicados momentos. Desde que el actor enfermó, mucho se ha hablado de la mujer con la que comparte su vida desde los últimos 30 años, pero ¿qué es lo que se sabe de su hijo?

Así es el hijo de Antonio Resines

La familia del actor fue el motor para impulsar y salir adelante de este atolladero que le planteó el virus. Ana Pérez fue la cabeza visible, pero no el único impulso. Mención aparte merece Ricardo Fernández de Mateo, el hijo que nació fruto de la unión de Resines con Marisol de Mateo. Habitualmente en la sombra, Ricardo ha heredado la pasión por el cine de su padre y por eso estudió Ayudante de Dirección, formación que le ha permitido trabajar junto a su progenitor en ficciones como Aquí paz y después gloria de Telecinco.

Pero no solo del terreno audiovisual vive el hijo de Antonio Resines sino que se ha desmarcado convirtiéndose en emprendedor. Lo es de la empresa RIK &ME, especializada en mochilas inteligentes y funcionales, que se define así en su sitio web: «Basados en nuestra propia experiencia y la de nuestros clientes, diseñamos nuestras mochilas y accesorios para hacer frente a las exigencias de nuestros días. Diseños modernos y minimalistas que te sorprenden con su interior repleto de funcionalidades. Perfectas para tu día a día, ir a trabajar o para tus viajes». Un proyecto que comenzó de la mano de una amiga: «Los creadores de RIK&ME, Ricardo y María, decidieron emprender un viaje juntos en el mundo empresarial y para ello sustituyeron su mochila emocional cargada de incertidumbre y apostar por unas mochilas multifuncionales e inteligentes que nos hicieran la vida más fácil», se lee. Los modelos van de los 90 a los 160 euros.

Fantástico, de ideas brillantes y con la humildad por bandera. Así es como definen al hijo de Antonio Resines quienes mejor le conocen. Llama la atención que no utiliza el apellido de su padre, algo pensado para poder hacerse hueco en la competida industria cinematográfica. Son pocas las veces que el intérprete ha hablado de su descendiente, pero una de las últimas fue junto a Bertín Osborne: «Yo me quedé con mi hijo desde los 8 años hasta que se fue de casa. No soy el mejor ni el peor padre, he estado mucho tiempo fuera. Nos hemos peleado, pero he sido un padre normal. Nunca he contado que es hijo mío, él es Fernández, que ese es mi verdadero primer apellido, Resines lo lleva de tercero».