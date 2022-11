Paz Padilla y las declaraciones más polémicas contra Sálvame

Paz Padilla vuelve a Mediaset después de que se confirmase su reincorporación en junio. Parece que la que fue presentadora de ‘Sálvame’ habrá llegado a un acuerdo con la cadena y hace unas semanas se conocían que la vuelta a los platós pasaría a ser efectiva este mismo año. Ha querido dar más detalles sobre su futuro en la cadena y además, ha aprovechado para reflexionar sobre su trabajo en ‘Sálvame’ en una entrevista con El Mundo.

En esta entrevista, la presentadora hablaba sobre el éxito que había conseguido su obra teatral ‘El humor de mi vida’, que está basada en el libro que escribió tras la muerte de su marido. Comentaba cómo se sentía con los resultados conseguidos tras el esfuerzo y adelantaba algunos de los proyectos que tiene entre manos. Además, le preguntaron si volvería como presentadora a la cadena tras su despedida en ‘Sálvame’ a lo que ella fue clara y respondió «Sí, claro, aún tengo un contrato con Telecinco. Se están buscando opciones».

Con ello, dejaba claro que estaba trabajando junto a la cadena para encontrar posibles opciones para volver a la pequeña pantalla de Telecinco. Además, es esencial recordad que Paz Padilla ha demostrado una gran versatilidad en pantalla, pues la hemos podido ver en series de televisión como ‘La que se avecina’ o incluso como jurado en ‘Got Talent España’.

Las declaraciones de Paz Padilla sobre ‘Sálvame’

Aprovechaba la ocasión para reflexionar sobre su paso por ‘Sálvame’, pues le preguntaron los motivos por los que presentaba este formato. «Sabes lo que creo, que mi forma de pensar era tan diferente, mi forma de llevar la vida era tan distinta que creí que, de alguna manera, aportaba algo distinto al programa, como amor. Yo siempre hablaba de amor y ellos se cachondeaban de mí, pero en un sitio donde la forma de tratar los temas es tan sensible, pensé que el amor ayudaba, hasta que dejó de ayudar» comentaba la presentadora, siempre en el tono de humor que tanto la representa.

«Pero no es fácil, cuando tu discurso y tu camino es la armonía, la paz, la bondad, y luego vas al teatro y recibes tanto amor, te dices: «esto no cuadra, algo no encaja». Pero pensaba que bueno, que ahí tenía que estar y que alguien a lo mejor me escuchaba» argumentaba, contando más detalles sobre su experiencia en los platós de ‘Sálvame’.

Además, también le preguntaban si pensaba que el formato podría haber frenado u obstaculizado otros proyectos disponibles. En este caso, Paz Padilla comentaba que «A nivel profesional, no. Me ha frenado a nivel personal, porque yo estoy en otra onda y es verdad que llega un momento en el que si no te vas, el universo te echa».

Tras estas declaraciones, parece que alejarse del programa no ha sido un mal paso personal y profesional para la comunicadora. Además, cuenta con muchos seguidores y espectadores que han seguido su trayectoria y esperan con ganas saber qué proyecto significará la vuelta a Telecinco de Paz Padilla