La opinión más contundente de Vicky Martín Berrocal que ha desatado la polémica

Vicky Martín Berrocal está de plena actualidad a raíz de la entrevista que le ha hecho a Belén Rueda en ‘A solas con’, el podcast donde ha logrado sentar a rostros tan mediáticos como Sofía Vergara o Victoria Federica. La diseñadora ha dado su opinión sobre un tema controvertido y ha desatado una polémica sin precedentes. En una de sus últimas intervenciones ha asegurado que en la actualidad hay muchas menos libertades que hace unos años. Considera que ciertos factores externos, como por ejemplo la presión de las redes sociales, hace que muchas personas no se muestren al 100%.

Vicky Martín Berrocal siempre se ha caracterizado por ser muy sincera. Ocupa un papel muy importante dentro de la crónica social y tiene a sus espaldas un ejército de seguidores que respalda todos sus movimientos, pero ¿qué pasará ahora? La exmujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha dado un paso adelante para hablar públicamente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Entre ellas hay una bonita amistad y esa es la razón por la que la política confía en Berrocal a la hora de vestirse en momentos importantes.

La presentadora de ‘A solas con’ define a Isabel Díaz Ayuso como una de sus grandes amigas, confesión que ha sorprendido a su querido público. Le han recomendado que no tome partido en determinadas cuestiones, pero ella sigue insistiendo en que los tiempos han cambiado, por eso no quiere callarse lo que piensa. En las últimas horas está recibiendo comentarios de todo tipo, pero también hay que destacar que ha conseguido un nuevo logro gracias a su famoso podcast.

El nuevo mérito de Vicky Martín Berrocal

La colaboradora de ‘TardeAR’ ha conseguido sentar en su podcast a Belén Rueda, quien está promocionando su última película. La actriz ha confesado que antiguamente una artista que se dedicaba a hacer series de televisión no solía hacer largometrajes, pero ella tuvo la suerte de romper con esta norma. Estaba grabando ‘Los Serrano’ cuando le propusieron ser la protagonista de ‘Mar adentro’. Aunque en un primer momento sintió vértigo, aceptó la oferta y en la actualidad es una de nuestras intérpretes más reconocidas.

Vicky Martín Berrocal ha conseguido algo bastante complicado: desnudar emocionalmente a Belén. La artista es muy celosa de su intimidad e intenta que ciertos aspectos no trasciendan a la esfera pública, aunque ha hecho una excepción en ‘A solas con’ y ha mostrado su faceta más humana. Gracias a este movimiento sabemos que tuvo que ir a terapia cuando perdió a su hija María, una bebé que solo tenía 11 meses.

«Tenemos que lidiar con pérdidas. Luego están las grandes, si estás acostumbrado a decir adiós a las pequeñas cosas, quizás cuando ocurren cosas más profundas, y de personas, las colocas en otro lugar. El duelo hay que pasarlo siempre», ha declarado la actriz. Pero, ¿cómo ha sido el camino que se ha visto obligada a transitar? «Pasas por fases, al principio es negación, cada día que te levantas, dices ‘no puede ser verdad’. Te enfadas, tienes mucha rabia contra el mundo en general, no es natural. Y además lo ves reflejado en tu otra hija, Belén, que entonces tenía 3 años y te hace preguntas que no sabes contestar».

Belén Rueda se sincera con Vicky

Vicky Martín Berrocal avisó a Belén Rueda de que no tenía ninguna intención de ponerla en un compromiso. Lo único que quería era que sus admiradores descubrieran qué persona hay detrás del artista. Lo cierto es que estamos delante de una de las estrellas más humanas de la industria de la interpretación. Belén ha atravesado situaciones realmente complicadas, sobre todo después de perder a su hija y a su padre.

«Te das cuenta de la injusticia de algo así, continuamente ves esos sentimientos que te parecen injustos. Tu otra hija sientes que te necesita. Solo se pasa el duelo hablándolo. Como es antinatural, no crees que sea real y como no lo crees, si no lo verbalizas, en tu mente no consigues ordenarlo racionalmente. Necesitas verbalizar para ordenar todos tus pensamientos».

El testimonio que ha conseguido Berrocal demuestra que nuestras celebridades también tienen problemas. No todo es lujo, dinero y fama, también hay muchos disgustos. Sin ir más lejos, Vicky ahora tiene que enfrentarse a una situación compleja porque le están acusando de no ser objetiva. Hacer pública su amistad con Isabel Díaz Ayuso le traerá consecuencias, a pesar de que muchos conocían que entre ellas existe una vinculación especial.