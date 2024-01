Frank Cuesta ha vuelto a protagonizar un vídeo viral en las redes sociales. Después de casi perder la vida por el ataque de un ciervo de su santuario, ahora se ha viralizado en redes sociales un nuevo vídeo del conocido amante de los animales.

En las imágenes que acompañan a estas líneas se puede ver como varias de las nutrias que cuida Frank Cuesta salen huyendo despavoridas cuando éste les grita: «¡Qué viene Pedro Sánchez!».

En el divertido clip se puede observar como el popular herpetólogo espanta a dos nutrias que viven en su santuario. Frank Cuesta, que en ese momento se encuentra acompañado de dos hombres, asegura: «Mirad cómo corren si les digo esto». Momentos después se gira y grita con tono de humor: «¡Que viene Pedro Sánchez!». En ese instante las dos nutrias salen huyendo despavoridas en sentido contrario a su dueño.

El vídeo se ha hecho viral en las redes sociales, donde Frank ya es un personaje popular debido a la gran cantidad de contenido que genera. Cuesta es conocido por su gran relación con los animales, a los que asegura que ama y que le ocupan gran parte de su vida diaria.

Entre muchas de sus mascotas se encuentran las nutrias que viven en su santuario. Aunque la principal protagonista de esta especie de mamíferos es Chispas, la gran amiga de Frank que no le deja sólo ni un segundo.

Reacciones en las redes sociales

Este cómico y peculiar vídeo ha traído consigo muchos comentarios en las redes sociales. «Lo de que las nutrias de Frank corran cuando se les dice ‘que viene Pedro Sánchez’ me tiene a lágrima viva», publican algunos de los internautas.

lo de que las nutrias de frank corran cuando les dice “que viene pedro sánchez” me tiene a lagrima viva pic.twitter.com/zaQQBasioT — SrShelby (@SrGede) January 29, 2024

«Pedro Sánchez para las nutrias de Frank es igual que el coco de los niños pequeños», publica otra usuaria en su cuenta en X.

pedro sanchez para las nutrias de frank es igual que el coco de los niños pequeños https://t.co/rOeABKFWLU — hadita lvs hanji !! (@kintsugissy) January 30, 2024

Precisamente, hace escasas horas, Frank Cuesta fue atacado por un ciervo en su santuario. Y fueron las nutrias quienes intentaron ayudarle de alguna manera, siguiendo al herpetólogo allá donde las cornadas del ciervo le llevaban, lo que deja en evidencia la gran relación que mantiene con estos mamíferos.

Atacado por un ciervo

Por mucho amor y cuidado que Frank dedique a sus animales, el ex presentador sabe muy bien que siempre existen riesgos. El popular herpetólogo ha sido atacado por sorpresa y de una manera violenta por uno de los animales a su cargo.

Su objetivo siempre ha sido proporcionarle a los animales rescatados una libertad y condiciones similares a las que encontrarían fuera. Sin embargo, y tal y como ha mostrado en el último video compartido a través de su canal de YouTube, ha tenido un fuerte accidente con uno de los animales que están a su cargo.

Al parecer, Perrito, uno de los ciervos que viven en el santuario, se ha sentido en peligro y ha atacado a Frank Cuesta. Afortunadamente, el streamer se encuentra bien, pero no ha podido evitar tener heridas de guerra. Pues, tal y como se puede apreciar en el audiovisual, fue empujado contra un montón de arena.

Una inesperada reacción por parte del animal, que también le clavó la cornamenta en el abdomen. Como era de esperar, la noticia del accidente de Frank Cuesta está causando una gran conmoción entre sus seguidores. «Acabo de tener un pequeño problema con Perrito», explicó el comunicador. «He cometido el error de salir por una zona donde él no veía salida y se me ha echado encima. La culpa ha sido mía de pensar que tenía salida, y me ha pegado varias cornadas, alguna más profunda que otra», comentó respecto a lo sucedido.