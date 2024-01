Haga lo que haga Pedro Sánchez la amnistía ya le ha estallado en las manos

La situación es surrealista: las últimas enmiendas pactadas entre el PSOE y Junts para tratar de salvar y blindar penalmente a Carles Puigdemont y otros actores del procés han sido desmontadas por el juez Manuel García-Castellón, que imputa un delito de terrorismo a los miembros de Tsunami que desataron la violencia extrema en Barcelona en 2019.

Los intentos del Gobierno de buscar una salida para el ex presidente de la Generalitat se complican y el propio entorno del líder de Junts es consciente de que la última redacción de la ley no les garantiza librarse de la acción de la justicia, por lo que no sería en absoluto descartable que la formación separatista vote en contra de la enmienda que pactó con los socialistas si estos no acceden a amnistiar cualquier delito de terrorismo y también de alta traición.

En ese caso, es posible que el proyecto de ley no sea aprobado y vuelva a la Comisión de Justicia del Congreso para su debate, otra vez, entre los grupos políticos. O sea, que la ley vuelva a los corrales después de una efímera tramitación parlamentaria que ha puesto de manifiesto que Pedro Sánchez se ha metido él solito en una encrucijada de difícil salida.

Y es que por mucho que el presidente del Gobierno sea capaz de triturar el Estado de Derecho para perpetuarse en el poder ha ido tan lejos en su desafío al ordenamiento jurídico que hoy por hoy es un títere en manos de Puigdemont, que es quien tiene la llave de la legislatura. Cuando esto no ha hecho más que empezar ya han saltado todas las costuras de un pacto que a Pedro Sánchez se le ha atragantado a las primeras de cambio. Todo es posible y cada negociación parlamentaria con Junts se convierte en una tortura para el PSOE, que decidió enfrentarse al abismo con tal de seguir en el poder. El problema es que vive al filo de lo imposible y que está llevando a España a una situación insostenible.