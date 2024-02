Nuevo varapalo para Kiko Rivera: el DJ cuenta cómo se encuentra de su enfermedad

Kiko Rivera está atravesando una etapa realmente delicada. En primer lugar hay que resaltar que sus problemas familiares no están resueltos. Continúa estando muy lejos de Isabel Pantoja y no tiene ninguna intención de recuperar su vínculo con Chabelita. Todo esto le ha situado en el centro de la polémica, pero afortunadamente cuenta con el apoyo de su mujer, la influencer Irene Rosales. La sevillana estuvo trabajando en Telecinco una temporada, pero decidió abandonar los platós de televisión porque nunca llegó a sentirse cómoda siendo un personaje público. De un tiempo a esta parte la situación ha dado un giro de 180 grados y se ha visto obligada a dar ciertas explicaciones.

Irene Rosales insiste en que lo más importante para ella es que su marido esté bien. Recordemos que en el pasado reconoció que sus hábitos no habían sido los mejores. Tuvo que enfrentarse a situaciones muy complejas y afortunadamente está recuperado, pero ahora los médicos le han lanzado una nueva advertencia. Todavía debe mejorar más su estilo de vida. Le han detectado una nueva enfermedad y el DJ no ha dudado en compartir lo que está pasando con sus seguidores. Considera que la mejor forma de no tener conflictos mediáticos es contar la verdad a tiempo y ha actuado en consecuencia.

Tal y como ha escrito en su cuenta de Instagram, debe enfrentarse a una osteonecrosis. Y explica: «Es una enfermedad que a mí me afecta en la rodilla (necrosis avascular de rodilla). Hace referencia a la muerte de las células óseas y de la médula ósea por causa isquémica. Son sinónimos de esta enfermedad el infarto óseo de rodilla o necrosis aséptica de rodilla». Afortunadamente el músico no tiene que pasar por quirófano, aunque los especialistas le han recomendado que tenga mucho cuidado, pues la situación es límite.

Kiko Rivera tendrá que tomar analgésicos

Kiko Rivera ha compartido su diagnóstico a través de las redes sociales. «No hay que operar. Pronto estoy de vuelta. Este año la liamos», comenta después de anunciar que ha tenido que cancelar algunos de sus conciertos. De momento solo tiene que tomar unos analgésicos para anestesiar el dolor que le está provocando su nueva enfermedad. Recordemos que no es el único problema de salud que padece, también tiene gota y es diabético. Ese es el motivo por el que algunos periodistas han criticado tanto su estilo de vida.

Varios reporteros de ‘Socialité’ han sido testigo de los comportamientos de Kiko. Aunque los médicos le han recomendado lo contrario, él sigue consumiendo comida rápida. Las cámaras de Telecinco han captado en infinidad de ocasiones como los repartidores llaman a la puerta de su domicilio y le entregan diferentes pedidos. Rivera insiste en que ya no tiene que dar explicaciones, pues hace un tiempo se retiró del circuito mediático e insiste en que nunca más volverá a dar entrevistas que estén centradas en su esfera privada.

El panorama al que se enfrenta el hijo de Isabel Pantoja ha cambiado mucho en las últimas semanas. Desde que tuvo el ictus, en Mediaset le han empezado a mirar con otros ojos e incluso le han levantado el veto. Hace unos meses los altos cargos del grupo audiovisual pensaron que lo mejor para la audiencia era dejar de informar sobre las cuestiones que estaban vinculadas a Kiko Rivera. Sin embargo, el problema de salud que tuvo le convirtió en noticia y Telecinco no quiso renunciar a un tema que estaba generando tanto interés.

El nuevo golpe que ha sufrido Kiko Rivera

Kiko Rivera se quedó sin palabras cuando descubrió que en Telecinco se había quedado sin oportunidades. Los directores de la cadena prohibieron a los tertulianos hablar de él y empezaron a pixelar las imágenes donde salía. Por eso le sorprendió tanto que después de su problema de salud se pusieran en contacto con él. Fue en ese momento cuando se negó en rotundo a dar declaraciones y aseguró que nunca iba a regresar. Ahora utiliza su cuenta de Instagram para transmitir aquellos mensajes que considera oportunos.

Rivera ha aprovechado la influencia que tiene en las redes sociales para anunciar que padece osteonecrosis. Poco después de dar esta última hora cumplió 40 años y ahora todo el mundo quiere saber si Isabel Pantoja se ha interesado por él. Fuentes cercanas al entorno insisten en que su conflicto con la tonadillera está igual que siempre. No ha habido ningún avance, así que madre e hijo están más separados que nunca.

La única novedad es que Isabel Pantoja está dispuesta a vender Cantora, la finca que heredó de Paquirri y que le enfrentó a su primogénito. El único inconveniente es que pide 14 millones de euros, así que tardará un tiempo en encontrar comprador. El lado bueno es que si logra deshacerse de esta propiedad podrá entregarle a Kiko el dinero que le corresponde. Quizá estemos delante de una reconciliación histórica, pero habrá que esperar. De momento lo único que es evidente es que Isabel quiere dejar Andalucía y pasar una temporada en la capital.