La nueva vida de Guillermo Ortega, el famoso Paco del videoclub de ‘Aquí no hay quien viva’

¿Qué ha sido de Guillermo Ortega después de ‘Aquí no hay quien viva’? La famosa serie de Antena 3 le catapultó a lo más alto gracias al personaje que interpretó. Paco, el dependiente del videoclub que estaba en la calle Desengaño número 21, se ganó el corazón de los espectadores. La primera década de los años 2000 fue muy importante para Guillermo, pues tenía un puesto fijo en una de las mejores visiones del momento. Cuando terminó le ofrecieron un puesto en ‘La que se avecina’, proyecto dirigido por los hermanos Caballero.

Guillermo Ortega no ha desaparecido de la industria de la interpretación, de hecho ha recibido muchas propuestas interesantes. Ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, por eso su teléfono nunca ha dejado de sonar. Es cierto que no ha vuelto a tener el mismo poder mediático del que disfrutaba en ‘Aquí no hay quien viva’, pero nadie puede negar que se ha esforzado mucho para seguir ejerciendo de actor en serie están destacadas como ‘Amar es para siempre’.

La nueva vida de Guillermo Ortega

‘Aquí no hay quien viva’ acabó en 2006 y sus actores tuvieron que recolocarse. Muchos continuaron trabajando con la familia Caballero, que está detrás de bastantes formatos. Guillermo fue uno de los elegidos para interpretar a un personaje en ‘La que se avecina’. Se puso en la piel de Joaquín Arias, un vendedor de piso que vivía agobiado porque tenía que pagar una hipoteca. Lo cierto es que conectó bien con la audiencia, pero después de las primeras temporadas desapareció y no se ha vuelto a saber de él.

Antena 3 aprovechó que Telecinco había desaparecido de su vida profesional para contratarle en ‘Amar es para siempre’. Aquí interpretó a Emilio Posadas. A pesar de ser un artista muy reconocido, ha logrado que su faceta personal permanezca al margen de las cámaras. No obstante, todo el mundo sabe quién es su pareja.

La mujer de Guillermo

Guillermo Ortega ha tenido la suerte de compartir su vida con una mujer que tiene sus mismas aficiones. Mantiene una relación estable con Fátima Baeza, tanto es así que tienen dos hijos en común. Fátima también es actriz y el público sabe quién es gracias al papel que interpretó en ‘Hospital Central’. En esta serie se llamaba Esther y protagonizó muchas escenas que siempre quedarán en la memoria de los espectadores.

Paco de ‘Aquí no hay quien viva’ ha coincidido en un proyecto con la madre de sus hijos. En 2005 los dos participaron en el corto titulado ‘Queridos Reyes Magos’. Eso sí, intentan no mezclar demasiado su trayectoria profesional con el trabajo. Sobre todo para no llamar la atención de los paparazzi.

‘Aquí no hay quien viva’, su gran oportunidad

Antes de trabajar en ‘Aquí no hay quien viva’, el actor tuvo la oportunidad de participar en series tan emblemáticas como ‘Farmacia de guardia’ o ‘Médico de familia’. Su trayectoria profesional se remonta a la década de los 90 y a sus 52 años puede presumir de disfrutar de una gran versatilidad. El público no le ha encasillado en un personaje concreto, como sí le ha sucedido a alguno de sus compañeros.