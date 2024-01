No la vas a conocer: así ha sido el alucinante cambio físico de Ana Mena en los últimos años

Ana Mena tiene 26 años y nació en Estepona, pero su nombre lleva mucho tiempo sonando con fuerza por todo el país e incluso ha llegado a trabajar fuera de nuestras fronteras. Recientemente se ha convertido en noticia por el gran cambio físico que ha experimentado en su última etapa artística. La actriz y cantante empezó a cantar cuando era muy joven y ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias. Su aspecto ha mejorado mucho, motivo por el cual cada vez tiene más repercusión en las redes sociales. Algunos críticos le han llegado a comparar con Rosalía, pero para entender esto hay que hacer un breve repaso por su trayectoria.

Su cumpleaños es el 25 de febrero, así que dentro de muy poco soplará las velas rodeada de sus seres queridos, quienes nunca le han dado la espalda. En todas sus entrevistas ha recalcado que sus padres siempre le han apoyado, pues estaban convencidos de que llegaría muy lejos, de hecho pertenece a una saga repleta de arte. Su madre fue cantante de flamenco, por eso lleva tanto tiempo relacionándose con artistas. Desde muy niña acudía a espectáculos y se quedaba sin palabras viendo actuar a su progenitora. Fue ella la que le animó a dar el paso.

Cuando solo tenía 9 años se presentó al concurso ‘Veoveo’, un programa fechado en 2006. Por aquel entonces Ana era solo una niña y como es evidente ha evolucionado mucho a lo largo de este tiempo. Ahora se ha convertido en toda una mujer y muchas chicas siguen sus pasos. Se ha convertido en una fuente de inspiración para su generación, tanto es así que le podemos considerar una creadora de contenido. Sin embargo, ella prefiere ser recordada por su destreza encima de los escenarios, pues empezó a formarse desde que era muy pequeña.

El cambio físico de Ana Mena arrasa en Italia

A pesar de que Ana Mena ha llegado muy lejos en nuestro país, en Italia es todavía más conocida. Allí recibe críticas muy positivas por parte de sus compañeros y tiene muy buena relación con cantantes importantes, por eso está tan bien posicionada. Su cambio físico también es un tema muy comentado entre los italianos, quienes siempre han tenido muy presente todos los esfuerzos que ha hecho el artista para mantener su ritmo laboral. Recordemos que fue seleccionada para participar en ‘My camp rock 2’, un proyecto que le permitió contactar con el público y empezar a tener unos fans que nunca le han dado la espalda.

Sin embargo, la joven siempre ha sido muy inquieta y pensó que había llegado el momento de probar suerte con otra de sus grandes pasiones: la interpretación. Fue en ese momento cuando dejó aparcado temporalmente su faceta de cantante y se centró en sus proyectos de actriz. Estos años son decisivos para entender el cambio físico de Ana, pues durante un tiempo estuvo ligeramente apartada del centro de la noticia y cuando regresó dejó a todo el mundo sin palabras debido a todo lo que había evolucionado.

Ana Mena volvió a los escenarios en 2015 con la canción ‘No soy como tú crees’, un tema que le llevó a lo más alto cuando solo tenía 17 años. Esta nueva ilusión profesional le ayudó a posicionarse muy bien, tanto dentro como fuera de España. Sin embargo, nunca pensó que en Italia iba a tener tanto éxito. Tal y como hemos explicado en líneas anteriores, en nuestro país vecino es todavía más popular y cuenta con el respeto de los críticos más importantes.

La clave del éxito de Ana Mena

La cantante dio una entrevista en ’20 Minutos’ donde habló de todos los temas, sin vetar ninguna de las polémicas que le han salpicado en los últimos tiempos. El público está interesado en saber cuál es su punto de vista, pues hay mucha gente que está hablando del cambio físico que ha experimentado y la joven podría sentirse incómoda, pero ella insiste en que todo el mundo tiene derecho a hacer los comentarios que considere oportunos siempre y cuando nazcan desde el respeto. Es el mismo respeto que utiliza ella para crear sus canciones, unas creaciones que están fundamentadas en la libertad.

«Yo creo que el arte es arte, y uno tiene que ser libre. Es que si el arte no es libre, ¿entonces ya qué hacemos? No sería arte. Si yo en una canción digo ‘te odio’ es que igual he tenido ese sentimiento y no quiere decir que te vaya a hacer algo. Igual que en las películas salen pegándose tiros y no quiere decir que esté incitando a la gente a hacerlo», responde cuando le preguntan por el secreto de su éxito.

«Es una cosa desde otro punto de vista, siempre creando algo, entretenimiento, no tiene nada que ver con eso. Con lo que a mí respecta, que es hacer música y cantar, yo creo que no deberíamos tener ningún tipo de limitación». Ana da muy buenas respuestas, por eso se ha ganado el corazón de sus admiradores y cada vez tiene más repercusión en nuestro país.