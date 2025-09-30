Ni con Ozempic ni con un nutricionista: esto es lo que ha hecho Álex González para perder 10 kilos en 3 meses

Tiene 45 años y puede presumir de ser uno de los actores más completos de su generación. Gran parte del público le recuerda por su papel protagonista en El Príncipe, un proyecto que le abrió muchas puertas y que le posicionó en lo más alto. Sin embargo, el repertorio de Álex González es mucho más amplio y en estos momentos está inmerso en la promoción de La sospecha de Sofía, la nueva película de Imanol Uribe. En ocasiones, no se siente cómodo hablando de su vida privada y consecuentemente evita dar entrevistas. No obstante, durante el mes de septiembre ha hecho varias excepciones para dar a conocer los detalles de su último largometraje.

Álex González ha explicado que para grabar La sospecha de Sofía necesitaba perder mucho peso. Según cuenta, su director no le obligó a tomar esta decisión, fue él quien decidió hacerlo para que el espectador viviese una experiencia más completa. Pero, ¿cómo ha logrado su objetivo? Nosotros sabemos que no ha hablado con ningún nutricionista y tampoco ha utilizado Ozempic. Es más, reconoce que fue bastante imprudente y se propuso bajar mucho de peso en un espacio de tiempo bastante corto.

«No me lo pidió nadie, pero venía de rodar una serie en República Dominicana, morenito, en forma, súper sano… y pensé que para mis personajes, que uno había pasado mucho tiempo en la cárcel y el otro llevaba una vida muy poco sana, necesitaba adelgazar bastante», empieza diciendo cuando le preguntan por este tema. Y después añade: «Perdí diez kilos, lo hice a lo bestia, sin nutricionista ni nada, comiendo algunos días solo un kiwi, dejando de entrenar. Lo hice muy mal, pero me programé tres meses sabiendo que tenía una fecha de fin». De todo esto ha hablado con Pablo Motos durante una intervención en El Hormiguero. Por su parte, el presentador ha explicado que él es un gran amante del deporte y que se siente muy cómodo llevando un estilo de vida activo y saludable.

Podemos decir que Álex González se ha ganado a pulso el corazón de la audiencia. Su charla con Pablo Motos ha sido uno de los programas más vistos del mes y el público tiene muchas ganas de verle en acción. Nosotros sabemos de qué trata su última película.

El nuevo proyecto de Álex González

Después de El Príncipe, Álex González estuvo un tiempo encasillado y siempre le ofrecían papeles del mismo estilo. Sin embargo, con el paso del tiempo demostró que su talento no conocía fronteras y que estaba preparado para asimilar cualquier tipo de reto. De esta forma, han apostado por él para protagonizar La sospecha de Sofía, una película que promete marcar un antes y un después en su carrera.

Cuando le preguntan por el argumento de su nuevo proyecto responde: «Lo puedo resumir en una pregunta, ¿qué harías si descubrieras que la persona con la que convives no es quien dice ser? Yo hago de dos hermanos gemelos, en las escenas en las que salen los dos hermanos tenía a un actor que me daba la réplica y que fue muy generoso, ya que sabía que no iba a salir en cámara».

González explorará un terreno que, por desgracia para muchos, es demasiado frecuente en nuestra sociedad. Muchas veces no sabemos a quién nos enfrentamos ni a quién tenemos enfrente. Por ejemplo, el propio Álex esconde un secreto: varios días a la semana sueña que está en el espacio. Es algo que ya no quiere esconder y cuando le piden que dé más datos dice: «Sí, sueño con eso unos tres días a la semana, no sé por qué. Sueño siempre con ver la tierra desde lejos, como un punto azul, y la oscuridad y el vacío del espacio me da muchísima paz. Me encantaría poder ir al espacio, sería un sueño, pero tendría que hacer muchísimas películas para poder hacerlo realidad».

Álex González y su vida privada

Durante su charla con Pablo Motos, el protagonista de nuestra noticia dio algunos detalles sobre su vida privada que hasta la fecha eran un misterio. No fueron pocos los que notaron que le pasaba algo en la nariz y el actor ha admitido que se ha sometido a una operación, aunque ha hecho un matiz importante: el motivo que hay detrás no tiene nada que ver con una cuestión superficial. «No es estética, fue hace diez días, y todavía tengo los puntos; así que, si se me escapa uno, avísame y no hagas como el típico trozo de lechuga del que nadie te dice nada», ha comentado al respecto.

Pablo Motos, haciendo gala del sentido del humor que siempre le ha caracterizado, le respondió: «Te ha quedado mejor que la de Andy». Para entender esta broma hay que recordar que el cantante de Andy y Lucas lleva un tiempo luchando contra un problema que ha revolucionado las redes sociales. Tuvo que hacerse una operación en la nariz, el resultado no fue el esperado y algunos se están burlando de él.