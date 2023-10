Nerea Barros ficha por Roberto Leal como nueva invitada de ‘Pasapalabra’. ¿Quién es esta artista que ayudará a los concursantes Óscar y Moisés a sumar segundos y por qué es tan importante su trayectoria? Ya se sabe que Roberto Leal, presentador, siempre se ha rodeado de las mejores estrellas y los famosos más conocidos y está semana los nuevos invitados del programa están dando mucho de que hablar?

¿Quién es Nerea Barros y cómo es su vida fuera de cámaras?

Para empezar a hablar de este tema debemos remontarnos al Hospital Clínico de Santiago de Compostela, donde Nerea trabajaba de enfermera antes de darse cuenta de que había nacido para entretener a los espectadores. La primera vez que apareció en una película tenía 17 años, pero una serie de circunstancias le hizo probar suerte en otras profesiones.

Nerea Barros ha participado en series tan importantes como ‘El tiempo entre costuras’, aunque el papel que catapultó su carrera fue el que interpretó en ‘La isla mínima’. Gracias a esto le entregaron un Premio Goya por ser la mejor actriz revelación y desde entonces su nombre ha estado en boca de los mejores críticos. Ahora llega a Antena 3 dispuesta a registrar un nuevo éxito en su trayectoria.

Nerea Barros no tuvo más remedio que dejar de lado sus labores en el hospital para centrarse en su trayectoria artística. Cuando tomó esta decisión nunca pensó que sus conocimientos le iban a ser tan útiles. Hace unos años pensó que lo mejor para ella era dar un paso más y rodar su primera producción como directora, así que viajó a Uzbekistán e intentó cumplir su sueño. Cuando regresó a nuestro país se desató la pandemia ocasionada por el coronavirus y tuvo un gesto que demuestra cómo es su vida fuera de los focos.

Nerea pensó que la única opción que tenía era lanzarse a las calles junto a su pareja, el reportero y cineasta Hernán Zin, para grabar un documental que mostrase la cara más desconocida de la pandemia. Al darse cuenta de las consecuencias sociales que generó, aparcó sus proyectos en el mundo del cine y se ofreció a trabajar en residencias de ancianos. Tuvo a su cargo a 70 personas y con el paso del tiempo aclaró cómo se había sentido.

Nerea Barros participa en Pasapalabra tras hacer una confesión muy sonada

A pesar de que siempre ha huido de ciertas situaciones, Nerea Barros aclaró en sus redes sociales por qué retomó su faceta de enfermera. «Me dolía mucho ver cómo sufrían las personas a las que les debemos todo, de las que aprendimos todo, a las que pertenece la memoria, los que nos han cuidado de pequeños, los que han levantado este país y han sufrido una posguerra, los sabios». Por eso estuvo tanto tiempo trabajando en una residencia.

El virus que llegó a la vida de la invitada en 2016

Cuando viajó a Colombia para rodar ‘La isla mínima’, a Nerea le picaron 15 mosquitos y uno de ellos llevaba el virus del Zika. Todo esto sucedió en 2016 y la artista atravesó un momento delicado. «Es muy pesado porque te pones malo y cuando parece que te has curado vuelve», empezó diciendo durante una entrevista en ‘El Mundo’. Y añadió: «No hay tratamientos para los virus. Es como cuando tienes una gripe: el paracetamol no mata al virus, solo apacigua los síntomas».