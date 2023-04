Natalia enfada a todos al revelar lo peor de trabajar con Bertín Osborne

Natalia ha trabajado con Bertín Osborne y ha querido revelar lo peor de trabajar con este hombre que ya es todo un símbolo. Cantante y presentador, al igual que una joven Natalia que no se ha mordido la lengua. La que llegó desde Operación Triunfo para hacerse un hueco en la música y en la televisión ha trabajado con Bertín Osborne y no ha dudado en revelar lo peor de tener que compartir escenario o plató con este hombre. Natalia ha hablado alto y claro para todos los fans de Osborne.

Natalia revelar lo de Bertín Osborne

Trabajar con Bertín Osborne ha sido una auténtica pesadilla para una Natalia que ha hecho enfadar a todos. No ha dudado en decir lo que piensa de trabajar con este famoso. Ha pasado por el alto el respeto entre profesionales y no ha dudado en compartir más de un dato íntimo de este popular presentador.

En su propio canal de TikTok, Natalia dice: “Antes de grabar ya me avisaron de que Bertín Osborne no se los aprendía y me pidieron que me estudiara el mío y el suyo”. A lo que ha añadido que: «Él no se estudia los guiones. Yo estudiaba y llegaba el momento de su parte y me decía, ‘qué’, ‘¿qué es lo siguiente?’ Mierda, tengo que decirlo yo».

Una situación que también la ha sacado más de una sonrisa, en definitiva, Natalia ha aprendido a trabajar con un Bertín Osborne que lleva décadas triunfando en la televisión. Se aprenda o no los guiones, no le falta talento y determinación, en su trabajo nadie duda de su gran profesionalidad.

Pero el gran secreto de Natalia no se quedó ahí, el esfuerzo que tuvo que hacer esta joven salida de OT es notable. Tal como ella misma relató: “Me pusieron con el presentador más alto de la tele, que es Bertín Osborne. Yo mido 1,62 metros. Cuando me vio dijo que era muy bajita. El mide 1,90 y pico. Estuve todo el programa con los tacones más altos del mercado y encima me peinaban para que pareciera más alta».

La presentación no fue fácil para ella que prácticamente tuvo que trabajar sobre unos taconazos y ponerse al lado de un Bertín que, aunque no se aprende los guiones es un hombre de casi 2 metros que impone en vivo y en directo.