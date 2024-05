Nadie se esperaba este gesto de Omar Sánchez: «No hay que desafiar»

Omar Sánchez y Anabel Pantoja estuvieron casados menos de un año, pero fue tiempo suficiente para que el público conociera al surfista. En un primer momento no quiso llamar la atención de la prensa y se distanció del foco público. No daba declaraciones, no asistía a eventos públicos y evitaba hablar con los periodistas. El problema es que la situación cambió de un momento a otro porque en Telecinco le ofrecieron ser concursante de ‘Supervivientes’. En aquella época Omar y Anabel tenían una empresa en Canarias y ambos aseguraban que no necesitaban a los medios de comunicación para generar ingresos, pero el deportista aceptó la propuesta que le hicieron en Mediaset.

Anabel Pantoja es conocida por ser sobrina de Isabel Pantoja y su vida lleva expuesta desde hace más de una década. No obstante, ella intenta ser discreta y ha concedido pocas entrevistas porque no le gusta hablar de su faceta privada. Por eso no se tomó bien que Omar Sánchez viajase a Honduras para convertirse en la estrella de ‘Supervivientes’. Cuando acabó el concurso pasaron por el altar y Omar ganó mucha visibilidad en los platós de Telecinco, sobre todo después de la separación.

El canario y las sevillana no duraron mucho tiempo casados. Fue el programa ‘Socialité’, que en aquella época estaba presentado por María Patiño, el medio que dio la exclusiva y Anabel Pantoja se vio obligada a contar la verdad. Se sentó en ‘Sálvame’ y reconoció abiertamente que no se había casado enamorada al 100%. Después de darse el ‘sí, quiero’, la colaboradora se dio cuenta de que Omar no era el nombre de su vida y decidió poner punto y final a la historia de amor. Pero, ¿por qué todo el mundo está hablando ahora de Sánchez?

El inesperado gesto de Omar Sánchez

Anabel Pantoja prometió que iba a disfrutar de una relación cordial con Omar Sánchez porque era una persona excelente. No habían funcionado como pareja, pero ambos se comprometieron a seguir siendo amigos, algo que finalmente no ha podido ser. El asunto es que los fans de Omar han sacado la luz un episodio que demuestra las buenas intenciones del surfista. Sánchez estaba haciendo deporte en el mar y descubrió que unos bañistas estaban teniendo problemas, así que no lo dudó y fue a rescatarles.

«Estaba cogiendo olas junto a otro chico junto a mi casa y escuchamos gritos desde el agua y la guardia civil fuera llamándonos», ha empezado diciendo a través de sus redes sociales. «Uno de ellos ya no podía más. Fuimos el chico y yo a rescatarlos con las tablas y con suerte pudimos sacarlos hasta la orilla». Afortunadamente no sucedió nada grave, pero Omar se ha llevado un buen susto y ha aprovechado su influencia para lanzar un mensaje e intentar que nadie vuelva a cometer el mismo error.

«Un consejo, no hay que desafiar nunca al mar cuando está mal porque nunca se sabe lo que puede pasar. Gracias». Omar, de origen canario, tuvo ciertas diferencias con Anabel Pantoja después de la separación porque la tertuliana quiso quedarse en la isla. Fuentes cercanas aseguran que hizo un comentario: «¿Es más canaria que yo?» Sánchez ama su tierra, de hecho gracias a él y a Anabel el pueblo donde vive ha ganado mucha popularidad.

Así está ahora Omar Sánchez

Omar Sánchez se convirtió en uno de los rostros más deseados después de separarse de Anabel Pantoja. Le propusieron concursar en ‘Pesadilla en el paraíso’, un programa donde coincidió con otros rostros tan conocidos como Víctor Janeiro o Gloria Camila. Sin embargo, el deportista llamó la atención del público porque inició una relación con Marina Ruiz, modelo e influencer de profesión. Lo cierto es que los espectadores dudaron de ellos en un primer momento, pero el paso del tiempo demostró que el noviazgo no era ningún montaje.

Omar y Marina estuvieron juntos cuando acabó el reality y todo parecía ir bien entre ellos hasta que saltaron las alarmas. Sánchez publicó un mensaje en sus redes sociales que dio a entender que volvía a estar soltero. Ninguno de los dos quería formar ningún revuelo, así que ambos dieron un paso adelante y admitieron que ya no eran novios.

Marina explicó que necesitaba tiempo para pensar y para reflexionar sobre todo lo que le había pasado en los últimos meses. «Ahora mismo no tengo ganas de nada y estoy en modo no coger mucho el móvil», empezó diciendo en su cuenta de Instagram. Y añadió: «Necesito encontrarme, hace tiempo que no brillo como yo soy y eso jamás se puede perder».

Después de este incidente fueron muchos los que se preocuparon por Omar Sánchez. Sin embargo, el surfista asegura que está en un buen momento y que simplemente tiene que asimilar el impacto emocional que le ha provocado su última separación. Defiende que entre él y Marina hay una amistad que no va a desaparecer.