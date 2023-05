Nacho Vidal enfada a ‘Supervivientes’ contando el mayor secreto del programa: «Esto no lo sabe nadie»

Todo el mundo recuerda la participación de Nacho Vidal en ‘Supervivientes’, sobre todo los fans del programa. Es cierto que cometió varios errores y generó muchas polémicas, pero fue un buen concursante y llegó bastante lejos. Ahora sabemos el motivo. El actor ha desvelado su secreto y ha dejado sin palabras a los responsables del espacio. Antes de adentrarnos en esta noticia debemos tener en cuenta un detalle importante. Nacho es un personaje con mucha repercusión. Todo lo que hace se convierte en tendencia. Sus pasos están estudiados al detalle. De ahí que la confesión que ha hecho haya acaparado la atención de tantos medios.

El secreto de ‘Supervivientes’

Nacho Vidal ha armado un gran revuelo y los responsables de ‘Supervivientes’ están muy enfadados. El ex concursante ha dado una entrevista en la cuenta de Tik Tok ‘Momentsprohect’ y ha reconocido que hizo trampas durante su edición. “Esto no lo sabe nadie”, admite en un tono bastante prudente. Después dejó la discreción a un lado y se adentró en su historia. Lo contó todo. Asegura que existe una isla secreta y peligrosa a la que nadie puede ir. Nadie menos él, que de madrugaba se iba nadando para conseguir cangrejos, peces y frutas.

“Cogía las linternas que se podían meter debajo del agua e iba a una isla que estaba al lado a la que llamaban la Isla Prohibida porque estaba protegida y no podía pisarla el ser humano”. Promete que nadaba 200 metros hasta llegar hasta allí, que lo hacía en secreto y que gracias a esta estrategia pudo sobrevivir porque conseguía muchos alimentos. “Cuando llovía salían todos los bichos. Cogía la chaqueta y me la ponía como una bolsa y cuando llegaba a la isla cogía los bichos “. Este relato ha hecho saltar todas las alarmas. Según él, la organización no se enteró en ningún momento.

Nacho Vidal, ¿el más valiente de su edición?

Los responsables de ‘Supervivientes’ siempre ponen por delante la seguridad de los concursantes. No permiten que ninguno ponga en peligro su salud, de ahí que el programa esté tan enfadado con Nacho. El exparticipante asegura que sus jefes nunca se dieron cuenta. “Me tenía que quedar en el mar flotando durante una hora hasta que el cámara se iba”, asegura en el citado medio. Supuestamente era tan valiente porque el hambre agudizó el ingenio y nubló el peligro. “Metía en el saco ropa y hacía mi forma, como si estuviera durmiendo”, asegura.

Desmienten la histori de Nacho

El medio ’20 Minutos’ ha desmentido la historia de Nacho Vidal. Desde un primer momento hubo mucha gente que dudó porque todo tenía un toque fantasioso bastante extraño. El medio anterior asegura que no hay ninguna isla a 200 metros de la isla donde están los concursantes. La más cercana está a 2 kilómetros y esa distancia no se puede hacer nadando a altas horas de la madrugada y en condiciones adversas. Por lo tanto, Nacho ha mentido para llamar la atención o para que el público piense que él ha sido el verdadero superviviente del programa.