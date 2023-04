Este famoso concursante de ‘Supervivientes’ estalla y lo cuenta todo: «Es aburrido»

No hay ninguna duda. ‘Supervivientes’ es uno de los programas más míticos de la pequeña pantalla, pero detrás del formato también hay una leyenda negra. Muchos concursantes aseguran que nada es lo que parece. La última en sumarse a este batallón de ataque ha sido Patricia Donoso, concursante de la última edición. Ha usado sus redes sociales para dar a entender que los responsables del programa solo están pendientes del espectáculo, pero eso no es todo.

Un participante de una temporada anterior ha roto su silencio en Instagram y ha dado una visión del concurso que nadie esperaba. La polémica está servida. Este ex concursante se ha cerrado las puertas de ‘Supervivientes’ para siempre, pero todo hace pensar que no le importa. Está muy descontento con el programa y considera que ha llegado la hora de contar la verdad. ¿Qué pensará Jorge Javier Vázquez y el resto del equipo de todo esto?

El concursante que se ha ido de la lengua

Estamos hablando de Noel Bayarri, el canario que triunfó en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Su carrera en televisión fue meteórica, tanto que los responsables de ‘Supervivientes’ se pusieron en contacto con él para hacerle una oferta. En un primer momento consideró que era una propuesta atractiva, pero después se dio cuenta de que se estaban aprovechando de él. “Los hondureños que llevaban las barcas cobraban más que yo”, escribe en sus redes sociales. Después matiza: “Había personas cobrando 25 veces más que yo, aunque seas consciente de ello es un hecho que coge peso cada día que pasa”.

Noel asegura que él perdía dinero por participar en ‘Supervivientes’. Supuestamente no tenía un sueldo elevado y en España tenía proyectos que le reportaban beneficios más que suculentos. “Yo dejaba de ganar mucho dinero”, ha explicado. Está cansado de guardar silencio y ha pensado que lo mejor para todos es contar su versión de los hechos. Lo ha definido como un “chorro de sinceridad”. Lo más llamativo es lo que ha contado sobre el “aburrimiento” que se vive dentro del concurso.

Noel pone en apuros a ‘Supervivientes’

El ex concursante asegura que lo peor no son las circunstancias adversas. “Es tremendamente aburrido estar allí”, comenta al respecto. Tampoco olvida lo duro que es estar sin comer durante días enteros. La organización le daba una ración mínima que él tenía que administrar. El problema es que lo tenía que hacer de acuerdo con el plan del resto de sus compañeros. Supuestamente la convivencia era realmente complicada y casi nadie llegaba a un pacto.

Noel Bayarri insinúa que hay manipulación

Noel ha dejado claro que él hizo un buen juego, a pesar de lo que ‘Supervivientes’ quería dar a entender. Reconoce que a nivel de supervivencia podría haberlo hecho mejor, pero piensa que tampoco lo hizo tan mal como se reflejó. “A pesar de que no fui un gran superviviente, la imagen que se dio de mí fue bastante peor que la realidad y un castigo por no cumplir sus expectativas”. Piensa que le castigaron por no dar juego y tener una actitud pasiva.