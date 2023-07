Una multa de 3000 euros de la DGT por la acción más repetida con el coche en verano: no te lo tomes a broma

Con la llegada del verano, muchas personas optan por viajar y desplazarse en coche por diferentes lugares de España para disfrutar de sus vacaciones. Y existe una práctica habitual que puede venir acompañada de gastos imprevistos, como sanciones impuestas por la Dirección General de Tráfico (DGT) debido al desconocimiento de ciertas normativas. Toma nota, porque te pueden poner una multa de 3.000 euros de la DGT por la acción más repetida con el coche en verano: no te lo tomes a broma.

Este verano la DGT puede ponerte una multa de 3.000 euros

En busca de ahorrar en alojamiento durante las vacaciones estivales, numerosos conductores optan por alquilar caravanas o campers adaptadas para pernoctar en diversos lugares. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que un mal uso de esta opción podría acarrear sanciones de hasta 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la situación.

Es importante tener presente que dormir en el coche en sí mismo no es ilegal, siempre y cuando se estacione el vehículo de manera adecuada y en lugares habilitados para tal propósito. Por lo tanto, resulta crucial seleccionar con cuidado las áreas de estacionamiento durante el viaje para evitar contratiempos inesperados. Si el vehículo se encuentra mal estacionado o en zonas no autorizadas para pernoctar, existe el riesgo de recibir una multa. Asimismo, acampar en áreas no designadas para tal fin puede acarrear sanciones aún más significativas.

Cometer acciones como bloquear la visibilidad de actividades comerciales, monumentos o paisajes al estacionar caravanas, dejar abierta la llave del desagüe para verter líquidos y residuos en áreas públicas o privadas, desplegar mesas, sillas o toldos y causar molestias con ruidos innecesarios serán consideradas infracciones leves, con multas que pueden ascender hasta los 750 euros.

Por otro lado, acampar fuera de áreas habilitadas para ello, como playas, o emitir ruidos molestos desde equipos de sonido, serán sancionados como infracciones graves, con multas que pueden alcanzar los 1.500 euros. En casos más graves, como verter intencionadamente líquidos y residuos en áreas no permitidas, deteriorar el mobiliario urbano o obstaculizar el tráfico, las multas podrían ascender hasta los 3.000 euros.

Incluso si no se llega a acampar, pasar la noche en un vehículo mal estacionado puede conllevar multas que oscilan entre los 50 y 150 euros. Es importante tener en cuenta que estas infracciones no conllevan la retirada de puntos del carnet de conducir. Sin embargo, si se produce un incendio durante el campamento y se determina que el conductor es el responsable, se estaría incurriendo en un delito que podría llevar a penas de cárcel.