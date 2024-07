El motivo por el que María Patiño no puede ni ver a Terelu Campos

En el mundo de la televisión, las rivalidades y tensiones entre compañeros no son una novedad. Sin embargo, la enemistad entre María Patiño y Terelu Campos se ha convertido en uno de los temas del verano porque mucha gente pensaba que eran amigas. María ha decidido romper su silencio y compartir el motivo detrás de su distanciamiento con Terelu, una historia que está repleta de profundas heridas emocionales. La periodista considera que su antigua compañera le ha fallado y cree que lo mejor para todos es que el público conozca la verdad.

María Patiño ha confesado que la rivalidad con Terelu Campos comenzó después de un episodio particularmente doloroso. «Me hizo llorar», ha desvelado. Pero, ¿cómo llegó a este punto? Según cuenta, la hija de María Teresa Campos se acercó a ella mientras estaban rodando ‘Sálvese quien pueda’, el reality que emitió Netflix hace unos meses. «Me dijo que me quería, algo que me emocionó profundamente», ha comentado la gallega. El problema es que el paso del tiempo le ha demostrado que esta afirmación no se correspondía con la realidad. La comunicadora cree que estas palabras no fueron sinceras y que Terelu solo las dijo para quedar bien, sin sentir realmente lo que decía.

‘Sálvame’ fue el escenario donde María Patiño y Terelu Campos trabajaron juntas durante más de una década. A pesar de las inevitables tensiones que surgieron en el plató, ambas mantenían una relación profesional que aparentemente incluía momentos de cercanía. Sin embargo, el final del programa y el lanzamiento de ‘Ni que fuéramos’ en TEN ha generado muchas tensiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Patiño ♥️ (@mariapatino1508)

Kiko Hernández está siendo muy duro porque considera que la hermana de Carmen Borrego no se ha portado bien con Fabricantes Studio, productora que antes se llamaba La Fábrica de la Tele y que ha estado detrás de ‘Sálvame’, ‘Sálvame Deluxe’ y muchos otros espacios de Telecinco.

Terelu Campos no está en el nuevo ‘Sálvame’

Terelu Campos ha sido una figura polémica y su relación con sus ex compañeros de ‘Sálvame’ sigue cargada de tensión. Los colaboradores del programa, que han continuado con otros proyectos como una comedia de viajes en Netflix, se sienten desconcertados por el rechazo de Terelu. A pesar de haber compartido años de trabajo y experiencias juntos, la presentadora ha decidido distanciarse de ellos.

María Patiño, quien ha presentado junto a Campos ‘Sálvame Lemon Tea’, se mostró especialmente afectada por este distanciamiento. «Estoy tan dolida con ella porque cuando habló conmigo en septiembre, a mí me hizo llorar porque no estoy acostumbrada a que me digan cosas bonitas», ha comentado visiblemente emocionada en ‘Ni que fuéramos’.

David Valldeperas, director del programa, reaccionó rápidamente: «Ni que te diéramos palos todos los días». Este comentario refleja la sorpresa y la incredulidad de los compañeros de Patiño ante la sinceridad de su confesión. La periodista continuó: «Terelu Campos no es mi íntima amiga. De repente, pasar de eso en septiembre a ‘estás muerta’… he sido una gilipollas». Este cambio abrupto en la actitud de Terelu dejó a María sintiéndose traicionada y confundida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

La confesión de la comunicadora no pasó desapercibida entre sus compañeros. Belén Esteban, otra figura prominente del programa, expresó su solidaridad: «Eso me ha pasado a mí». La princesa del pueblo admitió que en algún momento también había creído en las palabras de Terelu y que ahora se sentía engañada.

¿Cómo es Terelu Campos cuando se apagan las cámaras?

Los colaboradores de ‘Sálvame’ también han criticado la actitud de Terelu Campos, describiéndola como una soberbia. Según Patiño, esta actitud ha sido evidente en su papel actual como colaboradora de ¡De viernes! «Eso no lo va a reconocer nunca. Yo creí que Terelu no era tan teatrera» sentenció, dejando claro que de momento no quiere saber nada de su antigua amiga.

La rivalidad entre María Patiño y Terelu Campos parece estar lejos de resolverse. Las emociones están a flor de piel y las heridas aún abiertas. Mientras tanto, los espectadores de ‘Ni que fuéramos’ seguirán atentos a cualquier nuevo desarrollo en esta complicada relación.

Kiko Matamoros y Kiko Hernández tienen mucha información sobre la hija de María Teresa Campos y en cualquier momento pueden dar un paso adelante. Los tertulianos ya han dado algunas pinceladas, como por ejemplo que Terelu tenía a una persona contratada únicamente para que le sujetara un cenicero. Ahora solo hace falta esperar para ver cómo se resuelve esta historia.