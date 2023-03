El mote más raro para Tamara Falcó e Íñigo Onieva: así les llaman en la prensa internacional

Tamara Falcó y el futuro marqués de Griñón están a punto de pasar por el altar y será una de las bodas más comentadas de los últimos tiempos. De hecho ha prensa internacional ya se ha hecho eco del evento y hay publicadas muchas noticias al respecto. Todos los periodistas quieren saber cómo irá vestida Tamara y quiénes serán los invitados. Pero de esta boda, lo que más ha llamado la atención es el mote que los medios internacionales le han puesto a la famosa pareja.

El mote que han puesto a Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Recordemos que la hija de Isabel Preysler lo pasó muy mal con Íñigo Onieva hace unos meses. Rompió su relación con él cuando descubrió que le había sido infiel en una fiesta de Estados Unidos. Sin embargo, el empresario no descansó hasta que la marquesa se dio cuenta de que estaba arrepentido. Ella misma explicó en ‘El Hormiguero’ que había decidido olvidar todo para empezar una nueva etapa. Él le regaló un nuevo anillo de pedida, ella aceptó y saltó la bomba: celebrarán su boda el próximo verano.

Por esta dramática historia, todo el mundo está pendiente de la boda y de los protagonistas a quienes han tardado muy poco en ponerles un mote:“los Romeos y Julietas modernos”.

La última y polémica decisión de Tamara

Tamara Falcó quiere proteger a Íñigo Onieva y le está guiando para que no cometa más errores delante de los periodistas. El empresario cada vez tiene menos paciencia y está convencido de que la prensa no le ha tratado bien. Se habla de él hasta fuera de España y algunos comentarios no son buenos, sobre todo cuando salió a la luz su infidelidad. Tamara está controlando la situación en la medida que puede, pero hay cosas que no están a su alcance. Lo que sí ha hecho, según ha informado el colaborador Kiko Matamoros, es no invitar a un amigo periodista a su boda.

La marquesa, siempre según el relato de Kiko Matamoros, no invitará a su amigo Boris Izaguirre a la boda. El periodista supuestamente ha tenido un encontronazo con Ana Boyer y con Isabel Presysler. A esto hay que sumar que Boris no habló bien de Tamara Falcó cuando esta dio una conferencia en México e hizo unas polémicas declaraciones sobre el colectivo LGTBI. Matamoros asegura que Tamara ya no tiene paciencia para aguantar más improperios. Para ella es importante que su familia y su futuro marido estén cómodos en la boda, por eso no invitará al escritor.

Lo que cuentan de la pareja fuera de España

La prensa internacional se está haciendo eco de todas las noticias relacionadas con la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Lo que ha contado Kiko Matamoros es muy importante porque fuera de España también quieren saber quiénes tendrán el privilegio de asistir a la ceremonia. “Los Romeos y Julietas modernos que han hecho vibrar nuestros corazones”, dicen sobre los enamorados fuera de nuestras fronteras. Hay una duda que de momento nadie ha sabido resolver: ¿Cuánto dinero ganarán con la exclusiva? Existen muchas teorías, pero algunas tienen más peso que otras.

Tamara Falcó hará un gran negocio con su boda

En ‘Sálvame’ y en otros programas de Telecinco han dejado claro que Tamara hará un gran negocio con su boda. No solamente por el dinero que gane con la exclusiva, si no por todo lo que hay detrás. De hecho se ha llegado a insinuar que quizá regale las fotos. Supuestamente ya tiene firmados varios contratos que le reportarán beneficios. Después de la ceremonia habrá una fiesta similar a la que organizó cuando cumplió 40 años. Todo patrocinado por marcas importantes. Sin embargo, nadie ha podido confirmar nada. Hay que esperar.