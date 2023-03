Tamara Falcó se enfrenta a la prensa tras su último gran disgusto familiar

Este miércoles la prensa del corazón era sorprendida por la publicación de una entrevista que hizo tambalear los cimientos del edificio de Puerta del Hierro en el que vive Isabel Preysler. Se cumple una semana desde que salió a la luz que Laura Boyer, hija de Elena Arnedo y Miguel Boyer, falleció en su domicilio, ubicado en el madrileño barrio de El Viso, una de las zonas más exclusivas de la capital. Acontecimiento que puso, de nuevo, en el punto de mira a la conocida también como ‘reina de corazones’ por el vínculo sentimental que le unió en su día con su padre.

Aunque Laura Boyer siempre se mantuvo discreta en un segundo plano, dio un paso al frente quince días antes de morir a golpe de entrevista. «Siempre he querido hablar, lo que pasa que no estaba en disposición porque mis hijos eran muy pequeños o tenía problemas con mi ex marido, lo de la herencia de mi madre… Había muchos frentes abiertos y no quería abrir más. Ahora me veo más liberada. Además, estoy mal de salud y me apetece hacerlo», explica en un primer momento.

Además, también habla de la herencia de su padre, Miguel Boyer. «Renuncié a ella. Solo me pedían dinero y me daban un busto y unas guías de Madrid…», añade, dejando claro que fue Isabel Preysler quien se lo ofreció. Una vez ya metida en la conversación Laura Boyer apunta la aristócrata y la señala de «hiperposesiva» y que la alejó de su progenitor. Es entonces cuando se sincera sobre la relación que tenía con la conocida también como ‘reina de corazones’. «Sí, sí he tenido relación con Isabel, pero con muchísima hipocresía. Ahora no tenemos relación. Yo la conozco desde joven, cuando estaba con el marqués de Griñón y salían con mis padres a cenar. Yo empecé a tratarla como una amiga”, indica en cuanto al vínculo que tenía con la madre de Tamara Falcó. «Es una mujer fría y muy calculadora (…) A raíz de que mi padre se muriera. Antes no. Mientras él vivió solo tenía una enemiga», comenta.

Como era de esperar, la prensa ha querido ver la reacción de Tamara Falcó ante esta entrevista que concedió quince días antes de morir Laura Boyer a la revista Semana. Lejos de pararse y responder a las preguntas de los reporteros, gesto que suele tener habitualmente, optó por entrar a toda prisa en su portal para evitar hablar de este tema que se ha convertido en uno de los más comentados de las últimas horas en el papel cuché.

Es cuanto menos curiosa esta reacción dado que en el pasado ella sí mantuvo relación con la fallecida. De hecho, constan imágenes de lo más cómplices durante el entierro de Miguel Boyer, quien falleció el 29 de septiembre de 2014. De hecho, la propia Laura Boyer confiesa en su entrevista que durante el último adiós a su padre, que tuvo lugar en el cementerio de San Isidro, la aristócrata (mientras iban cogidas del brazo) le dijo: «Qué susto se va a dar el tío Miguel cuando se encuentre a Dios de frente», haciendo referencia a su ideología religiosa, ya que el que fuera ministro de Hacienda con Felipe González era ateo.