El amor siempre triunfa y si no que se lo digan a Tamara Falcó. Después de un parón marcado por la infidelidad del Burning Man, la marquesa de Griñón ha retomado su relación con más fuerza que nunca, poniendo el 8 de julio como fecha definitiva para pasar por el altar y jurarse amor eterno con Íñigo Onieva. Ahora, comienza la cuenta atrás y la socialite ya está dejando todos los cabos atados para el mejor día de su vida.

Mientras su vestido nupcial ya se está cocinando con las chicas de Sophie et Voilà, el palacio El Rincón está siendo puesto a punto y Eneko Atxa preparando la comida que degustarán el día del enlace, Tamara Falcó acaba de anunciar que confiará en A típica para su lista de bodas, una tienda con más de 20 años de experiencia en bodas y eventos.

Se trata de una colaboración con la marca que no ha quedado exenta de polémica. pues la tienda escogida por la marquesa de Griñón y el empresario cuenta con artículos exclusivos centrados en el menaje del hogar, sobre todo en vajillas de lujo, que no están al alcance de cualquiera. Tal y como ha comunicado la encargada de la tienda para El programa de Ana Rosa, la firma se ha puesto en contacto directamente con los novios para llevar a cabo este paso, aunque hasta la fecha se desconoce cuáles han sido los artículos que han añadido a su lista.

Sin embargo, si nos fijamos en la página web, se puede hacer una aproximación de lo que se podrían gastar los invitados en el regalo de boda. Desde mantas de 700 euros hasta servilletas de 40, pasando por vajillas de 3.000 euros, la especialidad de la marca. Hay platos llanos desde 170 euros y, si tienen motivos florales o apliques de oro, el precio es más elevado. Aunque son especialistas en mobiliario de mesa, también cuentan con otros artículos como un juego de dominó por 250 euros o una lámpara de techo que supera los 1.000. Eso sí, cabe destacar que la empresa ofrece la posibilidad de que el 50% del importe total vuelva a la cuenta corriente de los novios si estos deciden no quedarse con todo lo que sus invitados elijan.

Innumerables críticas

Ha sido a través de Instagram donde la hija de Isabel Preysler ha comunicado esta colaboración que no ha tardado en ser criticada por sus seguidores. Pues bien es cierto que el poder adquisitivo de los prometidos es bastante elevado, por lo que son muchos los usuarios de la red que no entienden el por qué una lista de bodas con regalos en lugar de algo más caritativo. «¿Lista de boda? ¿Quizá no sería más útil una contribución de los invitados para alguna asociación? No les va a faltar nada que necesiten de un regalo» o «Con lo cristiana que eres recauda dinero y dónalo al padre Ángel por ejemplo, o a los niños con cáncer, que a ti no te hace falta» han sido algunos de los comentarios que han inundado su post.

Mientras tanto, la firma también ha comentado en la publicación para agradecer a Tamara Falcó su elección: «No podemos estar más agradecidas y felices de que nos hayas escogido para tu lista de bodas! Qué ilusión tenemos. Qué ganas de que os empiecen a llegar regalos ideales para vuestra casa». Y es que, cabe recordar que la marquesa de Griñón se compró un ático de lujo sobre plano hace apenas unos meses, por lo que todavía no ha podido disfrutarlo ni decorarlo, por lo que esta lista de boda le viene como anillo al dedo -y nunca mejor dicho-.