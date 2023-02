Los tensos problemas de Tamara Falcó, el vestido de su boda e Isabel Preysler

Tamara Falcó podría estar viviendo su mejor momento personal y profesional, si no fueran por unos tensos problemas con el vestido de su boda con Isabel Preysler. Hasta Bilbao ha viajado la Marquesa de Griñón para crear el vestido de ensueño que dará paso a una boda de cuento de hadas. Después de esperar 42 años por fin ha encontrado al hombre de su vida con el que se dará el sí quiero, pero eso no significa que lo tenga fácil, Isabel Preysler es una madre de lo más exigente.

Estos son los tensos problemas de Tamara Falcó con el vestido de su boda e Isabel Preysler

La firma española Sophie et Voilà ha sido la elegida por Tamara Falcó para que diseñen su vestido de novia. Tal como ha afirmado la directora de esta marca: “Nos encanta Tamara porque además de ser un referente en moda, nos encaja como una mujer moderna con valores que identifican a la perfección a nuestra marca, es un lujo que nos haya escogido para hacer el vestido que será el más importante de toda su vida.”

Ilusionada y encantada, así está Tamara con su vestido de novia, el primero y el único con el que quizás veamos a la hija de Isabel Preysler, tal como ella dice: “No es un vestido que todo el mundo vaya a entender, pero es un vestido que a mí me encanta. Es como mi anillo, que no es lo más normal del mundo y me tuve que pelear bastante.”

Teniendo a un referente de la moda como es su madre, Isabel Preysler, debe ser complicado llegar a un acuerdo. La diferencia de edad entre ambas y los estilos puede chocar hasta llegar a un punto en el que la dos tengan que ponerse de acuerdo. Es una situación complicada que está dejando a Tamara Falcó en un punto de no retorno, en el que su vestido y gran día pasan por encima de la opinión de su madre.

Lo que es seguro es que Tamara Falcó nos sorprenderá: “Vi ese vestido, que no es el mismo, pero sí inspiración, y le dije a mi hermana ‘Ana, te tienes que casar con él’ y ella me dijo que no se casaba con eso. Luego, pensando ideas lo volví a ver. ¡Lo había olvidado!». Tocará esperar un poco para conseguir ver el vestido de la marquesa.