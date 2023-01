El misterioso mensaje con el que Malú repasa el 2022: ni rastro de Albert Rivera

Acaba el año y no son pocos los que aprovechan para hacer balance de cómo ha ido el mismo y Malú no ha dejado pasar la oportunidad. Ha sido un año lleno de experiencias para la cantante y ha querido empezar el 2023 haciendo un resumen de todo lo ocurrido en 2022. Este pasado año volvía con fuerza a los escenarios después de una lesión, algo que sus fans esperaban con ganas.

El balance de Malú para cerrar el 2022

Aprovechaba para hacer su balance el 1 de enero de 2023 y lo hacía con un texto en su Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores. En el texto hacía un repaso de los momentos más destacados del 2022 y entre ellos, su sonado retorno a los escenarios. También, destacaba su faceta como madre y el apoyo de las personas con las que ha compartido estos meses. Lo que ha llamado la atención de muchos de sus fans es que no hiciera referencia a su pareja, Albert Rivera.

Malú iniciaba su balance reflexionando sobre ese mismo momento un año antes y mostraba que no solo había sentido una gran ilusión por su retorno a los escenarios, sino también miedo a lo que podía pasar. Miedo a fallar, miedo a no estar preparada por lo que le esperaba en 2022 o a no sentirse cómoda con su vuelta, pero todo se quedó en miedos y es que acabó sintiendo su vuelta a los escenarios como la vuelta a su hogar.

La gira de 2022 acabó siendo «unas de las giras más bonitas y satisfactorias» de sus 25 años de carrera. Ha podido disfrutar al máximo de esta etapa, de sus fans, de la música y no dudaba en afirmar que para ella había sido «un año maravilloso de absoluto aprendizaje y paz».

También dedicaba un mensaje a los suyos y a su hija, que parece que ha aparecido en su vida para traer luz y está sana y feliz. Se sentía agradecida por poder expresarse a través de su música y de tener grandes amigos y familiares, a los que ella resume como ‘tribu’.

Un motivo mensaje lleno de sentimiento con el que la cantante daba la bienvenida al 2023, esta vez sin miedo y con ganas de ver lo que está por venir. Aun con ello, a muchos de sus fans ha sorprendido que no dedicará unas palabras a su pareja y padre de su hija. Puede que haya sido un despiste o que simplemente, haya decidido no hacer una dedicatoria personal al mismo a través de sus redes. Ella suele reservar las redes sociales para sus proyectos profesionales y pocas veces se anima a subir contenido más personal.

Por el momento, aprovechaba para despedirse de un año de aprendizaje y nuevos comienzos y dejaba atrás el 2022, con ganas de conocer todas las «batallas» que llegarán en 2023. Espera la llegada de nuevos retos con ganas, serenidad y sabiendo qué es lo que realmente la hace feliz en el momento.