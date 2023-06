Miedo por las noches tropicales que llegan a España: no has visto nada igual

Una primera gran ola de calor del verano ya ha llegado a España y lo ha hecho para sumergirnos es unas noches tropicales sin precedentes. Lo peor del aumento de las temperaturas no llega solo de día, sino también de noche, las altas temperaturas no dan tregua, de noche o de día, siguen estando muy presentes. Mario Picazo ha querido hacer llegar a la población una predicción que preocupa especialmente a los expertos. No han visto nada igual en muchos años y eso es muy preocupante.

Las noches tropicales que llegan a España generan miedo

Mario Picazo ha sido uno de los primeros meteorólogos en alertar a la población, ante unas cifras nunca vistas. La primera gran ola de calor de la temporada ya es una realidad y puede dar lugar a más de un susto. Este experto en el clima tiene muy claro qué es lo que va a pasar en España en estos días.

Tal como dice en su canal del tiempo: “Los valores más elevados se van a registrar en el valle del Guadalquivir, con el mercurio oscilando entre los 40ºC y los 45ºC. En muchas otras capitales, salvo las del Cantábrico y Canarias, el tiempo, el fin de semana estará marcado por temperaturas, van a llegar o superar la marca de los 35ºC.”

Pero lo peor de esta ola de calor es la sensación que generará ante unos condicionantes que pueden poner en jaque a toda la población. Picazo alza todas las cartas de esta previsión para advertir a todos de lo que nos llegará a España en cuestión de horas. Los días pueden ser peligrosos, pero también las noches.

Picazo tiene claro que: “La ausencia de viento y en algunos casos el ambiente húmedo del aire ayudará a que sean frecuentes las noches tropicales en un buen número de localidades donde el mercurio no bajará de los 20ºC. En algunas capitales como Sevilla o Cádiz se espera que la noche sea ecuatorial con el mercurio bajando solo a los 25ºC.”

Con unas temperaturas superiores a los 20º o incluso 25º es difícil conciliar el sueño. Un mal descanso nocturno tiene efectos sobre la población que pueden acabar siendo preocupantes. El pico del termómetro se podrá ver el domingo y el lunes, los días más cálidos de esta primera gran ola de calor.