La mayor helada de la historia: el lugar que sufrirá la peor ola de frío con hasta 35 grados bajo cero

El invierno, que oficialmente arranca el 21 de diciembre, vendrá acompañado de una ola de frío histórica que podría dejar temperaturas extremas, de hasta 35 grados bajo cero. Tras un otoño excesivamente cálido en Estados Unidos, el país ahora podría enfrentar una gran helada que «cambiará el patrón meteorológico radicalmente».

De ello ha informado la agencia meteorológica Meteored, que ha informado de que, en la actualidad, esta masa de aire -la más fría del planeta- se encuentra situada sobre Siberia, en Rusia, donde «las temperaturas de la superficie en algunos lugares están en el rango de -48ºC a -59ºC».

En los próximos días, esta masa de aire frío podría visitar Estados Unidos, donde «los modelos pronostican una de las inyecciones árticas más extremas de la historia» en este país.

Desde la citada agencia destacan que, por el momento, no se puede afirmar con certeza «cuánto frío hará», pero los modelos consultados garantizan que «es posible que haya un frío extremo y precipitaciones invernales a partir del próximo jueves, 22 de diciembre».

Además del noroeste de Estados Unidos, la ola de frío también afectará al suroeste de Canadá, donde «las temperaturas serán mucho más frías de lo normal». De media, los termómetros pueden caer unos 35 grados, «incluso se pueden llegar a registrar hasta 60 grados por debajo de los valores normales de la época».

Por su parte, el meteorólogo Colin McCarthy ha alertado de que esta puede ser «una de las explosiones árticas más extremas en la historia de los Estados Unidos a fines de la próxima semana», aunque ha querido hacer un llamado a la calma: «Afortunadamente, hay menos de un 10% de posibilidades de que esto ocurra».

The Euro model, considered the most accurate weather model in the world, is forecasting one of the most extreme arctic blasts in US history late next week.

Temperatures are forecast to be up to 60 degrees below normal!

Luckily, there is less than a 10% chance this occurs. pic.twitter.com/fCSSQGhv18

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) December 14, 2022