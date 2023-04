Mario Picazo acaba con todas las especulaciones: cuenta toda la verdad sobre este fenómeno

Mario Picazo ha decidido acabar con todas las especulaciones y cuenta en su canal del tiempo toda la verdad sobre este fenómeno. Las estelas que dejan los aviones han dado lugar a más de un comentario en redes sociales. Parece que están dejando el cielo azul marcado de forma excepcional. Algunos de los comentarios que aparecen hacen referencia a la falta de lluvias y a la posibilidad de que estos aviones sean capaces de romper con las tormentas que se forman, pero no acaban de llegar. Mario Picazo tiene la respuesta a estos comentarios.

La verdad sobre este fenómeno

Estos días los cielos han lucido numerosas estelas en todas las direcciones ✈️ ¿resultado de una conspiración global para fumigar la raza humana y manipular el clima? NO ¿resultado de unas condiciones atmosféricas favorables para la condensación del vapor de los aviones? SI ✔️ pic.twitter.com/tkILlo1Oks — Mario Picazo (@picazomario) April 11, 2023

Hay un fenómeno que está despertando curiosidad en las redes sociales. Miramos cada vez más al cielo, a un cielo en el que no hay nubes. Esperamos la lluvia que no termina de llegar, la propia naturaleza o el ser humano necesita de esta agua para poder sobrevivir. No vemos nubes de lluvia o solo aparecen unas pocas que no terminan de llegar, lo que si vemos son unas estelas que dejan los aviones.

Estas líneas de color blanco que marcan un cielo azul son cada vez más visibles. Tal como dice este famoso meteorólogo en sus redes sociales: “Estos días los cielos han lucido numerosas estelas en todas las direcciones ¿resultado de una conspiración global para fumigar la raza humana y manipular el clima? NO ¿resultado de unas condiciones atmosféricas favorables para la condensación del vapor de los aviones?”

Una fórmula científica despeja todas las dudas para aquellos que piensan que es una conspiración global. Quizás un aumento del tráfico aéreo postpandemia las ha hecho más visibles. Han sido años sin poder casi moverse de casa que se han traducido en una capacidad para viajar por el mundo que quedó reducida por el covid.

La explicación es muy sencilla son el resultado de la combustión del avión que forma las llamadas estelas de condensación, ‘contrails’ en inglés, abreviatura de ‘condensation trails’. Más fáciles de ver con cielos despejados y niveles de humedad elevados, justo lo que hemos podido ver estos días.

Más allá de las conspiraciones Mario Picazo da en el clavo y elimina de un plumazo cualquier duda sobre el origen de estas líneas en el cielo que han despertado el interés de todo el mundo.