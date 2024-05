Madonna hace historia en Copacabana con un concierto récord de 1,6 millones de personas

Madonna ha demostrado una vez que es la reina de las performances en el concierto récord gratuito en Copacabana el sábado por la noche, convirtiendo la playa de Río de Janeiro en Brasil en una enorme pista de baile con más de 1,6 millones de asistentes. La reina del Pop quiso poner así colofón a la gira Celebration, su primera retrospectiva, que comenzó en octubre en Londres, la más grande de sus 40 años de carrera, con varias pantallas gigantes y 18 torres de sonido a lo largo de la playa para que el público pudiera disfrutar de su actuación.

La reina del Pop, que comenzó el espectáculo con su éxito de 1998 Nothing Really Matters, fue recibida entre vítores del público. Mientras, helicópteros y drones sobrevolaron la zona y lanchas motoras y veleros anclados frente a la playa llenaban la bahía. «¡Estamos en el lugar más hermoso del mundo!», empezó gritando la artista, que destacó: «Este lugar es mágico».

Alrededor de las 22:30, hora local en Copacabana, la célebre artista salió por una pasarela suspendida que partía del famoso hotel Copacabana Palace, su lugar en el que estaba alojada, hasta llegar a un impresionante escenario de 800 metros cuadrados, una estructura doble respecto al tamaño de los escenarios que ha utilizado en espectáculos anteriores de su gira. Fiel a su estilo, la despampanante diva comenzó con una hora de retraso.

Madonna interpretó sus clásicos, entre ellos Like A Virgin y Hung Up. En la introducción de Like A Prayer, llevaba la cabeza completamente cubierta con una capa negra y un rosario en las manos.

RAINHA DO POP NO RIO DE JANEIRO Madonna supera Rolling Stones e faz um dos maiores shows em Copacabana da história; veja números em @EstadaoCultura https://t.co/BKhXqR7BwE — Estadão 🗞️ (@Estadao) May 5, 2024

Su hija Mercy James tocó al piano Bad Girl y Estere actuó en Vogue. Anitta subió también al escenario.

La estrella rindió un emotivo homenaje a «todas las luces brillantes» perdidas a causa del sida al cantar Live to Tell, con fotos en blanco y negro de personas que murieron a causa de la enfermedad parpadeando detrás de ella. Fue uno de los momentos más emocionantes. Se proyectaron fotos de Freddie Mercury, Renato Russo, Cazuza y otros artistas víctimas del VIH. Más tarde, se le unieron en el escenario los artistas brasileños Anitta y Pabllo Vittar. «Oi, Rio!», gritó en portugués la artista estadounidense nacida en Michigan. La respuesta no se hizo esperar, transmitida por más de un millón de voces: «¡Eh, reina Madonna!».

Durante la actuación, interpretó Open Your Heart. Después, cogió una guitarra y siguió con Burning Up, de su época en los 80, cuando empezó en los escenarios del barrio puertorriqueño de Manhattan, el Lower East Side de Nueva York. Más tarde, interpretó Erótica, el tema central del álbum homónimo.

Madonna terminó gracias a un espectáculo de luces cantando junto al rey del Pop, Michael Jackson. La silueta de la estrella fallecida en 2009 se mostró con sus característicos movimientos al sonido de Billie Jean, que se mezcló con Like a Virgin.