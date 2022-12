Luis Enrique se pronuncia sobre los rumores de la relación entre Gavi y la Princesa Leonor

Las tardes-noches de la selección española pasan por la sesión diaria de Luis Enrique como streamer. El técnico del combinado nacional ha optado por conectar de esta innovadora manera con los seguidores de España mientras se celebra el Mundial 2022 en Qatar y como dijo, no rehuye contestar a ninguna pregunta. El seleccionador fue cuestionado recientemente por uno de los temas del momento, que no es otro que la relación entre Gavi y la Princesa Leonor, que ha nacido de los rumores y que, al menos en las redes sociales, está tomando fuerza de cara al futuro.

Siempre irónico y dispuesto cuanto está en el stream, Luis Enrique tuvo en cuenta la pregunta de uno de los usuarios de la red social en la que se elaboran estos directos, que le cuestionó sobre su opinión del rumor de la relación entre Gavi y Leonor y si le ve futuro a todo lo que se está creando alrededor de la figura de dos de los adolescentes más famosos de España en la actualidad.

En primer lugar, Luis Enrique afirmó estar al tanto de lo que está sucediendo en cuanto al vínculo entre Gavi y la Heredera de la Corona en las redes sociales y la rumorología. «Ya, ya me he enterado de la noticia», comentaba el seleccionador, al que ya se le escapaba alguna sonrisa, porque sabía en lo que derivaría el asunto. «Cómo os gusta el cachondeo y cómo os gusta darle la vuelta a todo», continuó, reprimiendo de forma cariñosa al usuario que le hacía la pregunta y a todos aquellos que han colaborado desde las redes a hacer más grande la bola.

Sin embargo, el seleccionador español, una de las personas que más y mejor conoce al joven Gavi dentro del mundo del fútbol, no se sube al barco de la hipotética pareja entre el centrocampista del Fútbol Club Barcelona y la Princesa Leonor. «La verdad es que no lo veo», zanja, dejando un sabor agridulce a los usuarios, que ya conocen lo que Lucho opina sobre el tema candente en la prensa rosa, pero que no aprueba la veracidad de la relación.

Todo sobre la ‘relación’ Gavi-Leonor

En los últimos días han llegado informaciones a la prensa rosa que dejan entrever que el vínculo entre Gavi y la Princesa Leonor podría no ser solamente un bulo. Todo comenzó con el regalo de una camiseta suya de la selección española al Rey Felipe VI, tras la goleada a Costa Rica. Dicha elástica sería de una talla más acorde a la Princesa que al propio Rey, lo que desató los rumores.

De ahí, programas como Socialité se han atrevido a alimentar la posible relación dejando caer que Leonor sería una gran fan de Gavi, e incluso contactando con un experto en información de la Casa Real para que confirme que un hipotético futuro de ambos juntos sería viable en la realeza, como ya sucediera con la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, ex jugador del Barcelona, como Gavi, aunque en su caso de la sección de balonmano.