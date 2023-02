Hay multas de la Dirección General de Tráfico (DGT) que son bien conocidas por todos los conductores, por ejemplo por circular hablando por el móvil o por encima de la velocidad máxima permitida. Sin embargo, hay otras que pasan completamente inadvertidas, pero que también pueden suponer una sanción. ¿Sabías que te puede caer un multazo por llevar el coche sucio?

El hecho de no llevar el coche lo suficientemente limpio puede terminar constituyendo una infracción de tráfico, con la sanción correspondiente. En concreto, la infracción se corresponde a no haber quitado o limpiado el hielo y la nieve de los cristales del vehículo antes de arrancar.

Por este motivo, si aparcas el coche en la calle, en los meses de invierno es aconsejable que salgas unos minutos antes de casa para retirar el hielo y la nieve en caso de que sea necesaria. De lo contrario, podrías enfrentarte a una sanción que va desde los 80 hasta los 200 euros, en función de la gravedad. Además, pondrás en peligro tu seguridad y la del resto de usuarios de la vía porque tu visibilidad se verá mermada.

El hielo y la nieve no son los únicos supuestos relacionados con los cristales que pueden constituir una infracción de tráfico. La DGT también te puede sancionar si el parabrisas tiene un daño o rotura que impida de alguna manera la visión o si está demasiado sucio. A esto hay que sumar que ya no está permitido llevar el soporte para el móvil o el GPS colocado en el parabrisas.

Si la carrocería está sucia pero no supone problema alguno para el resto de usuarios de la vía, no hay ningún problema. Sin embargo, además de los cristales, hay otra parte del vehículo que siempre debe estar limpia: la matrícula. Sirve para identificar el vehículo, así que en caso de que un radar detecte un exceso de velocidad, no podrá hacerlo.

Las multas más «extrañas» de la DGT

Aprovechar que está el semáforo en rojo para maquillarse, comer o mirar el teléfono está terminantemente prohibido. Y es que, se considera que el vehículo sigue en circulación aunque no esté en movimiento. La multa puede ser de hasta 200 euros.

Lavar el coche en la calle está prohibido, y esto es algo que muy pocos conductores saben. La multa está justificada por el riesgo y peligro que supone esta práctica para el mobiliario urbano. La sanción puede llegar a ser de 3.000 euros.