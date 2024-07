Les va a cambiar la vida: la noticia más inesperada que han recibido Kiko Matamoros y Marta López

La vida de Kiko Matamoros y Marta López Álamo está a punto de cambiar drásticamente. La modelo y creadora de contenido ha decidido embarcarse en una nueva aventura profesional en Dubái. Antes de entrar en detalles hay recordar que ya ha visitado la ciudad en varias ocasiones. En las últimas horas ha recibido una nueva oferta que no puede rechazar y todo hace pensar que estará un tiempo lejos de su España natal. En una de sus entrevistas reconoció que Madrid se le había quedado pequeño, por eso necesitaba salir, cambiar de aires y asumir nuevos retos.

«Estoy sin parar, entre exámenes y eventos. No sé qué pasa, parece que se han puesto de acuerdo y estas dos semanas estoy a full», les comentó Marta a sus seguidores. A pesar de estar atravesando una etapa complicada, la modelo ha decidido abrirse y compartir sus pensamientos y emociones con su comunidad. «Sabéis que cuando estoy bien, empiezo a hablar por aquí para que me conozcáis más y para que me veáis ‘más yo misma’, quitándose esa timidez, que a veces es excesiva… o excesiva prudencia», reflexionó. Reconoce que debe cambiar algunas cosas, aunque se siente orgullosa de haberse dado cuenta a tiempo.

El gran apoyo de Marta López

En el otro vértice de esta noticia encontramos a Kiko Matamoros. El colaborador se prepara para el regreso de ‘Ni que fuéramos’, el nuevo espacio producido por Fabricantes Studio. Después de un periodo de descanso, el programa regresará el próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada televisiva. El nuevo ‘Sálvame’ comenzó su andadura el pasado 15 de mayo en YouTube y Twitch, y llegó a la televisión convencional el 3 de junio a través de la emisión de TEN TV, además de tener como ‘partner’ de emisión dos cadenas locales de Cantabria y Canarias.

Kiko ha sido uno de los rostros principales del programa desde su estreno. Sin embargo, ha aprendido a dar prioridad a lo que realmente le importa y no quiere descuidar su matrimonio. La modelo ha decidido dar un paso adelante y compartir en su cuenta de Instagram el proceso que está atravesando.

«Han sido meses difíciles en muchos aspectos porque se me han juntado muchas cosas, algunas que he contado por aquí y otras que no he contado. Me han dolido mucho, pero bueno», señaló Marta. También ha dejado claro que estas dificultades no tienen que ver con su relación «para evitar especulaciones».

Las declaraciones de Marta López Álamo

Marta López Álamo confía en que todo vuelva a ponerse en su lugar. «Lo bueno es que la tormenta pasa. Al final hay que quererse a uno mismo, priorizarse y focalizar tu energía en crecer tú. A los que no quieren estar en tu vida, chao… Pero a veces cuesta. Yo soy de las que piensan que si algo no pasa es porque no es para ti y si algo pasa negativo en tu trabajo o en tu círculo no tienes que echarte la culpa y no dejar que nadie te culpe a ti», ha declarado recientemente.

Hace unas semanas, Marta tuvo una conversación que podría cambiarle la vida. «Ayer tuve una reunión muy importante de cara a mi futuro y la verdad es que estoy súper feliz de ir dando etapa hacia la etapa que quiero iniciar. Tengo casi al 90% el visado, estoy esperando la cita en la embajada», desveló en su perfil de Instagram.

La mudanza a Dubái representa una oportunidad única para Marta López Álamo, quien busca expandir sus horizontes y aprovechar al máximo las oportunidades profesionales que se le presentan. Mientras tanto, Kiko Matamoros continuará ejerciendo de colaborador en ‘Ni que fuéramos’, contribuyendo al éxito del programa y enfrentándose a los nuevos desafíos que se presenten.

Con Marta comenzando una nueva etapa en su carrera y Kiko consolidando su presencia en la televisión, la pareja demuestra una vez más su capacidad para adaptarse y prosperar en medio de los cambios. La noticia de la mudanza de Marta a Dubái es sin duda una sorpresa, pero también una muestra de su valentía. En su momento le ofrecieron programas y portadas de revistas por el simple hecho de ser mujer de Kiko Matamoros, pero ella siempre dijo que su único sueño es ser modelo.

La decisión que ha tomado Kiko Matamoros

Kiko Matamoros quiere continuar en el nuevo ‘Sálvame’, pero ha puesto una firme condición para seguir ejerciendo de polemista en el programa. Hace unos meses tuvo una acalorada discusión con Víctor Sandoval y ahora no quiere coincidir con él porque considera que su compañero le ha faltado gravemente el respeto. Hay que recordar que el madrileño insinuó que Kiko le había tratado mal (con otras palabras mucho más ofensivas). Matamoros se sintió traicionado e incluso amenazó con emprender acciones legales para demostrar que Víctor no está siendo justo.

Sandoval ha dado una entrevista en el pódcast ‘Curioso de todo’ y ha asegurado que Kiko le ha vetado en ‘Ni que fuéramos’. Desde que tuvieron la grave discusión no han estado juntos en plató: va uno o va otro y los directores prefieren a Matamoros.