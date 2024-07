No se da cuenta y lo larga todo: la confesión de Kiko Matamoros que Terelu va a odiar

La tensión entre Kiko Matamoros y el clan Campos está más que confirmada. Los conflictos y las disputas entre ambos lados han sido un tema recurrente en los programas de televisión y las revistas del corazón. Kiko, colaborador del programa ‘Ni que fuéramos’, ha encontrado una nueva ocasión para avivar la llama de la discordia, lanzando duras críticas a las hermanas Borrego y a Alejandra Rubio, la hija de Terelu. Matamoros ha desvelado que el mediático clan no está tan unido como parece, a pesar de que hasta hace muy poco han sido una de las familias más influyentes de la crónica social.

Todo comenzó con la última exclusiva que ha vendido Belén Esteban posando en bañador. En su revista de cabecera, la tertuliana habló abiertamente sobre su distanciamiento con las Campos. Tal y como ha confesado, ha bloqueado a Carmen, Terelu y Alejandra en sus redes sociales para evitar cualquier contacto con ellas. Está muy decepcionada y ha pensado que la postura más honesta es compartir dicha realidad con el público para que nadie se haga ideas equivocadas.

«Tengo bloqueadas a Las Campos. A Terelu, a Carmen y a Alejandra Rubio. A las tres. Es que si las veo, yo no las pienso saludar. Yo adoraba a María Teresa Campos y ella a mí, y me entero de que va a haber una misa por ella. Le escribo a Carmen porque quiero asistir y no me contesta. Escribo a Terelu y me dice que va a ser una cosa familiar e íntima. Vamos, que no quería que fuera», ha comentado abiertamente. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Kiko Matamoros?

Kiko Matamoros entra en acción

Belén Esteban ha aprovechado para contar delante de sus compañeros de ‘Ni que fuéramos’ que Terelu nunca la visitó cuando sufrió un accidente en la pierna. En medio de esta conversación, Kiko Matamoros, mientras la cámara no le enfocaba, dejó escapar un comentario que el micrófono sí captó claramente. «Es que es interesada y mala», dijo exactamente. Esta frase puede hundir a la hija de María Teresa Campos, pues ella siempre ha defendido ser muy generosa con sus amistades.

A todo esto le hay que sumar un nuevo conflicto. El marido de Marta López ha descubierto algo que no le ha sentado nada bien. Kiko Matamoros se enteró de un apodo que Terelu Campos le habría puesto, lo que desencadenó una serie de reacciones explosivas. La guerra mediática entre los polemistas se ha intensificad y ya no tiene solución. Según ‘Ni que fuéramos’, Terelu nunca se puso en contacto con nadie del programa para desear que el proyecto saliera bien, a pesar de que ha trabajado durante muchos años con los responsables del espacio: Óscar Cornejo y Adrián Madrid.

«Yo no soy la dueña de la productora, pero no nos cogiste el teléfono porque estabas comiendo con Nuria González. No puedes reprocharnos que no te hemos llamado por teléfono (…) Nos culpas a nosotros de lo que tú no haces. Tú has contado que tienes dos programas en ‘¡De viernes!’, uno con tu hermana y te queda otra. De lo que dije en el ‘Late Xou’ no me arrepiento, yo te quiero, y me he considerado amiga tuya, pero no me ha gustado nada el tonito», ha comentado Belén Esteban visiblemente molesta.

Kiko Matamoros llama Fiona a Terelu Campos

María Patiño ha desvelado el mote que Terelu le había puesto a Kiko Matamoros: «Shrek». La reacción del tertuliano fue inmediata y contundente: «Pero, ¿esta pedazo de lerda? A mí precisamente el respeto no me lo va a faltar», dijo enfadado.

Matamoros no se quedó ahí y decidió contraatacar con su propio apodo para Terelu. «Mira guapa, bueno guapa, Terelú. Precisamente has ido a elegir a un personaje que tiene una novia que es idéntica a ti. Que alguien consiga una foto de ti en mi boda y ponga una foto al lado de Fiona. Que lo hagan por favor. Eres torpe hasta para eso, me la has dejado a huevo. Es idéntica a Fiona», declaró Kiko, provocando las risas de sus compañeros.

La relación entre Kiko Matamoros y Terelu Campos parece estar en un punto de no retorno. Los continuos ataques y descalificaciones públicas han erosionado cualquier posibilidad de reconciliación. La animosidad entre ambos no solo refleja sus diferencias personales, también la intensa competitividad y rivalidad que caracteriza al mundo de la televisión.

No son pocos los que han acusado a Terelu de haber jugado sucio durante su última etapa. Cuando ‘Sálvame’ terminó la vetaron de Mediaset y Belén Esteban asegura que estaba obsesionada con volver, por eso no ha descansado hasta que ha conseguido un contrato en el programa ¡De Viernes! La hija de María Teresa Campos ha regresado a Telecinco por todo lo alto, pero ¿está llevando a cabo una buena estrategia? Solo el tiempo dirá si se ha equivocado o si ha optado por el camino correcto.