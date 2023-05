Lara Álvarez, protagonista por su embarazo: «Felicidad»

El embarazo de Lara Álvarez sigue dando mucho de qué hablar. La presentadora explicó que había dado un paso definitivo. Sabe que el tiempo juega en su contra. Ha tomado la misma decisión que muchas famosas. Anabel Pantoja hizo lo mismo antes de separarse de Yulen Pereira. Lara tiene 36 años y no quiere precipitarse, pero sabe que la edad es un factor que puede complicar la situación. Por ese motivo se puso en manos de especialistas. Anunció la noticia en sus redes sociales y desde entonces todo el mundo está pendiente de ella.

El motivo de su felicidad

Los seguidores de Lara están deseando que dé la gran noticia, pero todavía hay que esperar. La asturiana reconoce que tiene en mente ser madre. Evidentemente necesita sentirse segura al 100% y ya no tiene prisa porque ha congelado sus óvulos. Es decir, su material genético está a buen recaudo y ahora puede centrarse en sus otros objetivos. Aprovechará este tiempo para reflexionar sobre el asunto. Cuando decida dar el paso lo compartirá con sus seguidores. Lleva informando de todo desde un principio. No ha ocultado nada.

Lara Álvarez ha explicado en sus redes sociales que está más feliz que nunca. Tiene un perro nuevo, le está enseñando y aprende a pasos agigantados. Llegó con mucho miedo y la presentadora tuvo que esforzarse para sacarle a la calle. Tenía bastante fuerza. Ha aprendido a controlar su temperamento gracias al “amor, constancia y paciencia” que le ha dedicado. Por un momento ha dejado de dar explicaciones sobre su embarazo para hablar de su nuevo compañero

Lara Álvarez vuelve a ser protagonista

El embarazo de Lara Álvarez sigue generando titulares, pero ella prefiere no volver a tocar el tema durante una temporada. Ya ha contado todo lo que tenía que contar. Ha dejado claro algo importante: no ha dejado ‘Supervivinetes’ porque estuviera esperando un bebé. Ha abandonado el programa porque quería disfrutar de su familia y la buena noticia es que la familia ha crecido. Lara tiene un perro nuevo. Está compartiéndolo por sus redes sociales.

“Esto que veis aquí, es felicidad. Noah tiraba muchísimo de la correa, se ponía muy nervioso y le daba ansiedad salir a pasear”, ha empezado diciendo. Álvarez ha pedido consejo a especialistas y ha encontrado la forma de que su perro se tranquilice. “Ahora es una delicia, estoy tan orgullosa. Muy bien, mi vida. Muy bueno, mi amor”, le ha dicho a su mascota. También ha dicho que lo que estaba haciendo el animal era “el motivo de su felicidad”.

El público no olvida el tema

Lo cierto es que Lara ha sabido desviar muy bien la atención, pero el público no olvida el foco principal. Los espectadores quieren saber cómo sigue el proceso de ser madre y le envían preguntas muy concretas. Ella responde a todo, no tiene ningún impedimento, pero es cierto que es bastante discreta y no quiere exponerse demasiado. No oculta nada para no tener problemas, aunque tampoco confirmará la noticia hasta que esté más que asegurada.