Lara Álvarez habla de una vez por todas de su embarazo: «La mejor decisión»

Lara Álvarez ha hablado sobre su embarazo, según ella ha tomado la mejor decisión posible para una mujer de 36 años como ella. La maternidad es una parada casi obligatoria, toda mujer o casi todas, llegan a ese punto en algún momento de su vida, pero no de la misma forma. La vida laboral que se inicia después de la carrera hace que sea complicado ser madre antes de los 30. La edad media sube hasta los 33 en España, para muchas el primer hijo llega a los 40.

La popular presentadora de televisión, Lara Álvarez, tiene 36 años y a día de hoy no está saliendo con nadie. Eso significa que no será madre durante el próximo año y quizás los siguientes, el tiempo corre y por ese motivo, siempre es mejor tomar una decisión importante antes de que sea la propia naturaleza la que nos dé una lección.

Lara ha hablado muy claro sobre su maternidad: “Sí, me gustan muchos los niños. Si la pregunta es si quiero ser madre, la respuesta es que estoy más cerca del sí que del no, pero no me lo tomo como una decisión urgente”. Con lo cual, no es urgente y en algún momento quiere pasar por este punto.

Con la edad, las posibilidades de ser madre se reducen. Tenemos tiempo de todo, pero con cierta planificación. Al igual que hacemos con nuestra carrera o vida personal, debemos estar preparados para afrontar el futuro. Álvarez no ha dudado en preparar su embarazo futuro con todas las garantías posibles.

Es consciente que a medida que se acercan los 40 las posibilidades de tener un hijo de forma natural se reducen. Además de que con el tiempo y en el cúspide de su carrera, el estrés es un factor a tener en cuenta a la hora de conseguir el embarazo deseado. Gracias a una sabia decisión, Lara se prepara para el futuro.

Tal y como dice ella misma: “Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue la de congelar óvulos. A veces uno no tiene muy claro si quiere ser madre, el reloj biológico juega en tu contra y el momento profesional te influye y añade presión, por eso es bueno tener esa opción ahí sin esas prisas”.