El embarazo de Lara Álvarez sigue dando de qué hablar: esto es lo último que se sabe

¿Está embarazada Lara Álvarez? La presentadora ha dicho exactamente: “He tomado la mejor decisión de mi vida”. Los rumores están encima de la mesa, pero verdad solo hay una y al final siempre termina saliendo a la luz. En las últimas semanas se han conocido nuevas informaciones sobre el tema del momento. Hay quien dice que Lara quiere ampliar la familia, por eso ha abandonado ‘Supervivientes’. La presentadora ha roto su silencio y ha dado explicaciones. Sabe cómo funciona el mundo de la televisión y no quiere que nadie se equivoque.

Nuevos datos sobre el embarazo

No, todavía no está embarazada, pero quiere estarlo. La presentadora dará el paso cuando se sienta preparada y como no quiere que nadie le presione ha dado el paso definitivo: congelar sus óvulos. Las redes están que arden. Muchos creían que dejaba ‘Supervivientes’ porque estaba embarazada, así que no ha tenido más remedio que contar la verdad. Reconoce que es algo que entra dentro de sus planes, pero piensa que no es el momento. Para no tener problemas en un futuro ha decidido poner su material genético a salvo.

Lara Álvarez reconoce que, aunque desea tener hijos en un futuro, no es algo que tenga totalmente claro. “Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue la de congelar óvulos. A veces una no tiene muy claro si quiere ser madre. El reloj biológico juega en tu contra y el momento profesional te influye y añade presión, por eso es bueno tener esa opción ahí sin esas prisas”. La agenda laboral de la presentadora está bastante apretada. Llegado el momento tendrá que elegir: más proyectos o ampliar la familia.

Lara Álvarez se sincera como nunca

Todo el mundo lo sabe. Lara Álvarez ha conquistado al público por su cercanía. Su trato con la prensa es excelente. Nunca esconde nada y por eso todos los reporteros le tratan con el máximo respeto. Ha diferenciado muy bien su vida pública de su vida privada. Es famosa por su trabajo, pero no por sus intimidades. Podría haber ganado mucho dinero hablando de sus relaciones sentimentales y ha preferido tomar otro camino. Lo mismo que ha contado en redes de forma gratuita podría haberlo hecho en una revista a cambio de dinero y no ha querido.

Lara va con la verdad por delante. Por eso fue la primera en asegurar que no había nada extraño tras su abandono de ‘Supervivientes’. Simplemente no se sentía preparada para separarse de su familia durante tres meses. Llevaba mucho tiempo haciéndolo y cree que ha llegado el momento de recuperar el tiempo perdido. “Uno se tiene que mover para que el cambio sea posible. Es un momento emocionante, pero claro que echaré mucho de menos ‘Supervivientes’. Fue el programa que marcó mi carrera y que cambió mi vida”, comenta al respecto.

Lara confiesa que le encantan los niños

Lara Álvarez quiere ser madre, aunque todavía no lo tiene del todo claro, de ahí que haya congelado sus óvulos. Lo que sí ha recalcado es que le encantan los niños. En sus redes ha hablado sobre este tema para aclarar las nuevas dudas. “Sí, me gustan muchos los niños. Si la pregunta es si quiero ser madre la respuesta es que estoy más cerca del sí que del no, pero no me lo tomo como una decisión urgente”. Con esta frase ha dejado claro que de momento no está embarazada.