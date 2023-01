¿Intentó Piqué volver con Shakira? Las pruebas que lo confirman

Es una historia imposible, ya lo sabemos, pero viniendo de la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva o de otras sonadas en el mundo del deporte como. la de Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz –que incluso acabó en boda–, no se puede dar nada por sentado. Hablamos de lo de Shakira y Gerard Piqué, con una ruptura que ha creado mil y una historias alternativas y todas negativas. Realmente –o clara-mente–, estaba tardando en salir la hipótesis de que uno quisiera volver con otro entre tanta canción de ataque y supuesta infidelidad.

Todo parte, cómo no, de una rocambolesca historia que tiene la canción de Shakira producida con Bizarrap de fondo. Las BZRP Music Sessions parecieron tocar techo con Quevedo, pero la sesión #53 ha dado un paso más no sólo en lo musical, batiendo todos los récords de reproducciones, si no en lo mediático. Shakira no quería que su colaboración con el productor argentino fuese en vano y aprovechando que aún no se había pronunciado de forma pública sobre lo sucedido con Gerard, aprovechó la letra de la canción para decir claramente –sí, otra vez– lo que sentía y cuál era su visión del asunto.

Piqué, siempre bromista con temas más o menos serios, ha sorprendido por la originalidad de sus reacciones, pero no por el fondo. El ya ex futbolista del Barcelona ha demostrado con el tiempo que le resbala prácticamente todo y si le comparan a su actual novia, Clara Chía con un Casio, pues firma un contrato de colaboración con la marca de relojes de precio moderado. ¿Que lo hacen con un Twingo? Pues venga a alquilar un Renault para llegar a la Kings League montando show y añadiendo ceros a la producción de su nuevo gran proyecto empresarial.

El problema, según publica el portal especializado Chance, es que la que se ha sentido como un cero en todo este asunto ha sido Clara Chía, y no precisamente uno de los que suma, todo lo contrario. La reacción de la joven al tema ha sido mucho peor que la de Piqué, sobre el que ahora tendría ciertas dudas de que siga enamorado de ella, básicamente por sus reacciones a la canción que ha paralizado al mundo por los ataques sin red a ambos.

La teoría de Piqué y Shakira, por Clara Chía

El mismo medio citado, a continuación, suelta la bomba, que no es otra que un pensamiento de Clara Chía Martí a raíz de todo lo sucedido con la canción de Shakira que, las cosas como son, más ofensiva no puede ser hacia sus víctimas, y la respuesta de Piqué de hacer negocio con todo ello. Clara Chía ni más ni menos que se habría preguntado si Piqué intentó en algún momento volver con la colombiana, tras el inicio de la relación que ahora florece con la joven catalana , todo a raíz de aquello de las reacciones de Piqué, pero también de la frase de la canción «yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques». ¿Será verdad? Y sobre todo, de serlo… ¿Qué futuro le espera a la pareja de moda?