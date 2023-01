Tamara Falcó: el gesto definitivo que confirma su reconciliación con Íñigo Onieva

Tamara Falcó comienza el año 2023 igual que cerró el 2022: siendo la absoluta protagonista del mundo del corazón. Tras rumores de que había retomado su relación con Íñigo Onieva, la pareja ha querido confirmar la reconciliación a golpe de post de Instagram.

Aunque en las imágenes se les puede ver muy acaramelados y volviendo a ser cómplices, como hasta hace solo unos meses, lo cierto es que se trataba de una accción publicitaria, algo menos romántico de lo que todos esperaban.

«Unos días en Ivalo (Polo Norte) espectaculares! Vinimos @ionieva 🤍 y yo para ver las auroras #fail pero nos vamos felices con unos recuerdos espectaculares de una naturaleza que se mantiene prístina y un confort como si estuvieras en tu propia casa», escribía junto a las imágenes de este viaje patrocinado por una agencia de viajes de lujo.

La ganadora de MasterChef Celebrity no dudaba en compartir con todos lo feliz que está, algo que ya adelantó en una entrevista en exclusiva con la revista Harper’s Bazaar. En ella, explica que la deslealtad de su novio es una pequeña piedra en el camino: «No hay vida sin cruces, y si hago examen de conciencia veo que todo lo he hecho desde la verdad… para mí es la única forma de amar posible».

El perdón de Tamara a Íñigo parece que ha llegado después de que dejase esta frase, también en la mencionada entrevista: «La confianza en la otra persona y la honestidad son los cimientos de todo». Este borrón y cuenta llega después de que el diseñador de coches haya intentado todo para volver a conquistarla.

En su cuenta de Instagram se pueden ver todas las fotografías que confirman la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Esta felicidad de la marquesa contrasta con el momento que está viviendo Isabel Preysler, su madre. La socialité es protagonista de la prensa y de los programas del corazón después de una portada en la que anunciaba su ruptura con Mario Vargas Llosa.