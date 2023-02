La infidelidad de Clara Chía, al descubierto: la novia de Piqué también la lía

El culebrón protagonizado por Gerard Piqué, su nueva novia, Clara Chía, y su ex, Shakira no deja de crecer, se acaba de desvelar la infidelidad de la veinteañera. Shakira ha celebrado San Valentín sola, pensando en un ex novio que parece que ha sufrido lo mismo que le está pasando a ella. La infidelidad y Gerard Piqué van casi de la mano en esta relación a tres bandas que podría haber sido a cuatro dados los nuevos datos que se conocen de Clara Chía, la nueva novia del exfutbolista.

Clara Chía la lía con una nueva infidelidad al descubierto

La historia de amor entre Gerard Piqué y Clara Chía está plagada de infidelidades. La joven de poco más de veinte años es amiga de la novia del mejor amigo de Piqué en el Barça, Ricky Puig. Los dos se conocieron casualmente en un bar en el que Clara trabajaba para pagarse los estudios de publicidad.

Piqué por aquel entonces estaba con Shakira. Una relación que empezó hace más de 10 años y que dio como resultado dos niños, Milán y Sasha. Algo que todo el mundo sabía, incluida la propia Clara Chía, que no dudó en lanzarse a por él. Clara también escondía un pequeño secreto que se ha destapado.

La actual novia de Piqué también cometió una infidelidad, ella estaba con un trabajador de la empresa Kosmos, muy amigo de Gerard. Con lo cual, no solo Gerard Piqué fue infiel a Shakira, Clara Chía también le puso los cuernos a su anterior pareja con el ex futbolista. Ambos fueron infieles para estar juntos.

Lo que hace pensar que son tal para cual, pero también, qué podrían hacer con la entrada de una tercera persona. Un culebrón que no para de crecer con el descubrimiento de una Clara Chía que no deja de sorprender. Aunque intenta mantenerse al margen de la fama todo acaba saliendo a la luz en estos días en los que parece que va cogiendo forma un supuesto embarazo.

Chía y Piqué van dando pasos desde hace meses para consolidar esta relación que ha surgido de la nada y con la ayuda de una serie de infidelidades que les han acercado más. Lejos de ser un obstáculo, ambos sabían que para estar juntos tendrían que superar una serie de obstáculos, pasando por alto sus parejas y familia.