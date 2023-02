El dardo de Gerard Piqué a Clara Chía en público: las palabras más feas sobre su novia

La Kings League se ha convertido en la forma más sencilla de poder ver de nuevo a Gerard Piqué en acción, aunque sea en una faceta totalmente opuesta a la que estábamos acostumbrados en los tiempos del central como jugador profesional del Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, para alimentar el morbo de todo lo que tiene que ver con el culebrón en el que están involucrados tanto él como Shakira y Clara Chía Martí, el After Kings de los presidentes y el ‘dueño’ de la liga de fútbol 7, el propio Piqué, está dando mucho juego.

En el último capítulo de esta charla en la que se habla de todo menos de fútbol salió a la palestra ni más ni menos que el nombre de Clara Chía Martí. La joven de 24 años, cuya edad habíamos confundido todos, trabaja en la propia Kings League a través de Kosmos, la empresa de Piqué, pero no es por ello por lo que ha destacado, si no por ejercer de novia y de estilista del propio Gerard.

Los presidentes de la Kings League tenían cuentas pendientes con Piqué después de que este se metiera en la anterior edición con uno de ellos, el más joven, Adri Contreras, de El Barrio. A esta polémica saltó en su momento Ibai Llanos, en defensa de Contreras y contra Piqué, que se defendería a continuación. «¿Me lo estáis diciendo en serio? Escuchadme, ¿sabéis de quién es la apuesta de que Adri tenga un equipo? Porque a mí me hace mucha gracia todo esto y la broma, pero Adri es un nombre mío desde el primer día. Te lo puede decir Ibai, que está poniendo cara ahora de que no sabe nada, pero sí. Que diga la verdad. Que me diga a la cara que no. ¿Quién fue el que propuso el nombre? Así que, ¿qué me estáis contando? Yo estoy con Adri desde el primer día. Me hubiera dado igual que eso lo hubiera dicho Grefg, Juan o Perxita, da lo mismo?», contaba Piqué.

Pero la venganza se sirve en plato frío y esta ya estaba preparada para una nueva edición del After Kings de presidentes. Los ataques a Piqué llegaron, siempre en tono de broma, en referencia al llamativo look que trajo Piqué a la sesión, con una sobrecamisa abrochada en todos los botones menos el último.

Piqué, la marioneta de Clara Chía

Preguntado por ello, Piqué hizo saltar la bomba. «Es mi moda, mi estilo. Estamos en un mundo en que todos pueden vestir como quieran», comenzaba defendiéndose, antes de que Ibai Llanos le pinchara. «¿Ves revistas de moda para actualizarte o no? Por curiosidad, ¿ves lo que está de moda o no?», le preguntó, provocando las risas de los presidentes presentes en persona y videollamada. «No, la verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta», contestaba entonces Gerard, dejando claro que la ‘culpa’ del look del que todos se habían reído la tenía Clara Chía, quien ejerce de estilista con una crítica que ya la deja señalada hasta por su propio novio