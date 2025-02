El gesto de Belén Esteban con Anabel Pantoja del que todo el mundo está hablando

Todo el mundo se está haciendo eco del gesto que ha tenido Belén Esteban con su amiga Anabel Pantoja en uno de los momentos más complicados de su vida. La colaboradora ha querido dejar clara su postura con un mensaje cargado de cariño. Anabel y su novio, David Rodríguez, atraviesan una situación especialmente delicada después de que se les haya vinculado a una investigación judicial relacionada con un presunto caso de maltrato infantil. A pesar de la tensión generada por el proceso legal, el juez no ha dictado ninguna medida en su contra, permitiendo que la pareja continúe con su vida cotidiana y que su hija, Alma, permanezca junto a ellos en casa.

Es muy importante tener en cuenta que Anabel y su novio están colaborando con la justicia, de hecho agradecen que exista un proceso tan firme cuyo objetivo es proteger al menor. Belén Esteban ha recalcado que la situación de su ex compañera de Sálvame se debe a un proceso protocolario. Es decir, no hay nada oscuro detrás, simplemente es un asunto desagradable que ha trascendido a la luz pública.

La noticia ha causado un gran revuelo, coincidiendo con la reciente recuperación de la pequeña Alma, quien había pasado 18 días ingresada en el hospital Materno Infantil de Las Palmas. Durante todo este tiempo, los motivos exactos de su hospitalización se mantuvieron en la más estricta discreción, sin que Anabel ni su entorno dieran declaraciones al respecto.

No fue hasta la salida de la niña del hospital cuando trascendió que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias había iniciado una investigación sobre las circunstancias en las que la menor ingresó con lesiones. La presión se intensificó rápidamente, lo que obligó a la influencer a romper su silencio y compartir su versión de los hechos.

Las palabras de Belén Esteban

Ante el complicado escenario que enfrenta su amiga, Belén Esteban ha optado por mostrar su respaldo público a través de redes sociales. En su cuenta de Instagram, compartió un emotivo ‘story’ dirigido a Anabel, donde escribió: «Mi gordi, cuántas cosas vividas, bueno y malo. Pero ¿sabes qué? Siempre juntas. Te quiero mucho. Nuestra canción, mi gordi». Unas declaraciones que dejan en evidencia el vínculo inquebrantable que une a ambas.

El gesto de la tertuliana de Ni que fuéramos no ha pasado desapercibido y numerosos seguidores han aplaudido su fidelidad y empatía en un momento tan crítico. Su mensaje se ha convertido en una muestra de solidaridad en medio de la polémica que rodea a Anabel. Afectada por la magnitud de los rumores y especulaciones, la sobrina de Isabel Pantoja decidió pronunciarse a través de un vídeo en sus redes sociales. «Me duele tener que hacer este vídeo y que me veáis así después de todo lo que he pasado. No estoy aquí para justificarme de algo que no ha sucedido», comenzó diciendo con visibles signos de emoción.

Durante su discurso relató los hechos ocurridos el pasado 9 de enero, cuando su hija sufrió «un episodio, una crisis puntual» que los llevó a acudir de inmediato al hospital. Según sus palabras, el ingreso de la pequeña respondió a protocolos médicos de protección infantil que los hospitales siguen cuando un menor presenta ciertas lesiones.

«Fuimos el lunes y contamos la verdad, nuestra verdad, porque con la verdad se va por delante. No nos defendemos de nada», aseguró con determinación. Su testimonio buscaba calmar la ola de comentarios y esclarecer la situación para aquellos que habían especulado sobre su papel en la investigación judicial.

Anabel Pantoja recibe el apoyo de todos

El respaldo a Anabel Pantoja no se ha limitado a Belén Esteban. Otras figuras conocidas, como la periodista María Patiño, han dejado claro que todo se trata de una situación incómoda. Este apoyo ha sido clave para que la influencer mantenga la calma en medio de la tormenta mediática.

La influencer confía en que todo se esclarezca cuanto antes para poder centrarse plenamente en su papel como madre y en la estabilidad de su familia. Chabelita, prima de Anabel Pantoja, ha roto su silencio en Vamos a Ver y se ha mostrado en desacuerdo con la nota de prensa que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Cree que ha sido un error hacer público este asunto porque afecta a un bebé.

«Me enteré a lo largo de estos días que ya venían las noticias y se habían publicado ciertas cosas», empieza diciendo en el programa presentado por Joaquín Prat. «Parece como que no hay descanso (…) Vuelve otra vez a sembrar la duda cuando parecía que la cosa ya estaba bien y todo tranquilo». Recuerda que Alma ha estado ingresada en una situación compleja y cuando ha recibido el alta ha salido a la luz otro asunto que empeora las cosas. Piensa que Anabel se merece descansar y ha recalcado que todos están a su lado.