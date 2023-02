La guerra entre Shakira y Gerard Piqué atraviesa por su momento más álgido. Todo el mundo pensaba que la cantante iba a quedarse callada después de su famosa canción con Bizarrap, pero no ha sido así. Pero esto parece no importarle al futbolista. Piqué ha hecho algo que acaba de salir a la luz y que no ha dejado indiferente a nadie.

Piqué no ha olvidado a Shakira

Sin duda, la peor parada de este asunto ha sido Clara Chía y cada vez son más los que aseguran que está a punto de estallar. La periodista Laura Fa insinúa que la joven vivió una crisis sentimental con Piqué después de la canción que Shakira sacó con Bizarrap. Y ahora, la situación no ha mejorado. Muchos aseguran que el exfutbolista no ha olvidado a la madre de sus hijos, y el último gesto podría confirmarlo. Y no hablamos del último encuentro que tuvo el deportista en la casa de la cantante.

Gerard Piqué se ha negado a dejar de seguir a Shakira en las redes sociales. El futbolista sigue a Clara en Instagram, pero también a Shakira y algunos periodistas consideran que este gesto es innecesario. La mala relación que mantiene con la colombiana ya es un secreto a voces y nadie entiende que esté pendiente de sus pasos en Instagram. La cantante está más activa que nunca en la citada red y parece que su expareja no quiere perderse nada de lo que hace. ¿Habrá supuesto esto una nueva bronca entre Piqué y su novia?

Clara Chía mantiene una conversación con Piqué

La vida de Piqué no es fácil porque está continuamente en el punto de mira de los espectadores. Es cierto que tiene muchos fans, pero también hay un grupo de gente que detesta lo que hace y ese es el problema. Los fans de Shakira han descubierto que Gerard sigue siendo uno de sus seguidores y exigen que Clara Chía tome cartas en el asunto, pero no lo han conseguido.

Clara se ha convertido en una de las mujeres más buscadas del país, aunque ha dejado claro a Piqué que ella no quiere beneficiarse de la fama de nadie, todo lo contrario. Es cierto que dentro de poco trabajará de influencer, pero mientras tanto quiere estar en la sombra. Las rede sociales se han convertido en su última vía de escape: es la única oferta laboral que le han hecho recientemente.

Muchos medios aseguran que Piqué sigue jugando a dos bandas y eso es lo que realmente le molesta a Clara. La joven supuestamente tiene miedo de dar la cara porque teme la reacción de los fans de Shakira. Le culpan a ella de lo que ha pasado. Dicen que Gerard no le toma en serio y la prueba que lo demostraría es que todavía es seguidor de la artista.

Gerard Piqué tensa mucho la cuerda

La última letra que ha escrito Shakira, el tema que ha lanzado con Bizarrap, ha generado todo tipo de dudas. Algunos piensan que Piqué intentó volver con ella. Esto habría generado una crisis entre Piqué y Clara. Sin embargo, no ha sido lo suficientemente grave porque los últimos hechos demuestran que siguen juntos. Recordemos que les han pillado de vacaciones en Baqueira.

Esto no quiere decir que Piqué esté salvado, todo lo contrario. Ahora debe ser más cuidadoso que nunca, dejar el rencor a un lado y mostrar indiferencia ante su ex. Si demuestra que sigue sintiendo algo, aunque sea rabia, tendrá un problema con Clara. ¿Cómo le sentará a la joven que no haya dejado de seguir la cuenta de Instagram de Shakira?