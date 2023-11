Georgina Rodríguez habla claro sobre los rumores de ruptura con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez ha decidido hablar muy claro sobre los rumores de ruptura con Cristiano Ronaldo que le afectan de lleno. La mujer que ha vivido una historia de amor propia de un cuento de hadas, pasando de dependienta a multimillonaria, no tiene pelos en la lengua. Desde sus redes sociales no ha querido dejar ninguna duda de lo que está pasando en su vida. Rodríguez dedica unas importantes palabras a aquellos que no dudan en crear estos rumores de ruptura con Cristiano Ronaldo, el amor de su vida y padre de sus hijas.

Habla claro Georgina Rodríguez sobre los rumores de ruptura con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo cambió la vida de Georgina Rodríguez por completo, su historia es propia de una película o un cuento. Sentir ese flechazo nada más verse y luchar contra viento y marea por un amor que el paso del tiempo ha puesto en su sitio. Nadie duda de la relación de estos personajes públicos.

Cristiano nos descubrió a una Georgina que cuenta con su propia serie de Netflix, prueba inequívoca de su popularidad. La que ha sido apodada como la Kardashian española, ha sabido marcar un estilismo que le ha valido tener millones de seguidores en las redes sociales.

Georgina Rodríguez ha tenido que luchar contra muchos rumores, desde los que afirmaban que su relación no era real, hasta los más actuales que hablan de ruptura. Un amor que nació de forma casual y que la ha convertido en la madre de todos los hijos del futbolista, no tiene un final a la vista o al menos, esta es la indirecta que ha soltado la influencer y empresaria en sus redes sociales.

Habla muy claro, afirmando que: “El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree». Por lo que ataca directamente a aquellos que difunden estos rumores que por lo que vemos en las redes sociales, nada tienen de reales, sino todo lo contrario. Georgina y Cristiano Ronaldo parecen estar mejor que nunca.

Después de su aventura en Italia tras su paso por el Real Madrid que les permitió conocerse, toda la familia disfruta de una nueva vida en Arabia Saudí. Clave del éxito de Cristiano Ronaldo es una Georgina que se ha entregado al máximo a su familia, con lo que el futbolista está centrado en su carrera profesional que lo ha llevado a lo más alto.