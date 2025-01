Ganó ‘Gran Hermano’, salió en ‘La que se avecina’ y desapareció de España: así es su vida ahora

La protagonista de esta noticia presentó un programa junto a Sandra Barneda, participó en ‘Gran Hermano VIP’ y fue compañera de Rocío Carraco, pero ahora tiene una vida muy distinta. Estamos hablando de Alyson Eckmann. Gracias a su carácter extrovertido logró conquistar al público. Sin embargo, su repentina desaparición generó numerosas preguntas. Su historia está llena de giros inesperados, desde su ascenso al estrellato hasta su actual vida lejos de los focos en Los Ángeles. La pregunta es: ¿Por qué ya no quiere saber nada de la pequeña pantalla?

Nacida el 8 de noviembre de 1990 en Seattle (Washington), Alyson Eckmann llegó a España con tan solo 20 años. Lo que inicialmente fue una mudanza motivada por un empleo como niñera, se convirtió en el punto de partida de una carrera inesperada. Poco después, su carisma y fluidez en español llamaron la atención de los medios de comunicación, consiguiendo un puesto como locutora en Los 40 Principales. Este trabajo marcó el comienzo de su ascenso meteórico en la industria del entretenimiento.

Su personalidad desenfadada y su habilidad para conectar con el público le abrieron muchas puertas. En 2013 hizo su debut televisivo con un cameo en el reality Un príncipe para Corina, transmitido por Cuatro. Sin embargo, fue en 2017 cuando alcanzó la cúpula de su popularidad al ganar la quinta edición de Gran Hermano VIP, el concurso más famoso de Telecinco. No podemos olvidar que antes de este proyecto presentó un programa llamado Hable con ellas, donde compartió plató con Sandra Barneda y Rocío Carrasco, entre otras comunicadoras.

El paso de Alyson Eckmann por ‘La que se avecina’

Durante su estancia en España también probó suerte en el mundo de la interpretación. Uno de sus proyectos más destacados fue su participación en la popular serie La que se avecina, donde apareció en varios episodios interpretando a la novia de Trébol. Este papel le permitió explorar una nueva faceta profesional y consolidarse como una figura versátil dentro del mundo del entretenimiento.

Aunque su carrera en España parecía estar en su punto más alto, Alyson Eckmann enfrentaba una lucha interna que hasta hace poco permaneció en secreto. Durante sus últimas declaraciones, la ex concursante de Gran Hermano VIP confesó haber lidiado con problemas de adicción durante su estancia en Madrid. «Cuando estaba en Madrid, consumía de todo. No estaba bien», reveló en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Estas experiencias negativas, combinadas con la presión de estar constantemente bajo el foco mediático, la llevaron a replantearse su futuro. En busca de una vida más equilibrada, la comunicadora tomó la decisión de alejarse de la fama y regresar a su país.

Al regresar a Estados Unidos se instaló en Los Ángeles, donde ha reconstruido su vida lejos de los reflectores. Actualmente se dedica a la creación de contenido en plataformas digitales, incluyendo OnlyFans, un espacio donde comparte material exclusivo y ha encontrado una nueva forma de conectar con su audiencia. Esta plataforma le ha proporcionado una considerable estabilidad económica, generando ingresos que, según ella misma ha mencionado, pueden llegar a los 50.000 euros mensuales.

¿Cómo se encuentra Alyson Eckmann en la actualidad?

A lo largo de estos años ha experimentado también un notable cambio físico. En sus redes sociales, donde cuenta con cerca de 300.000 seguidores, ha hablado abiertamente sobre las intervenciones estéticas que se ha realizado. Entre ellas menciona una reducción de párpados, dos operaciones de pecho y aplicaciones de bótox que, según ella, ya no mantiene. Además, ha decidido abandonar su icónica melena rubia, adoptando un tono castaño oscuro que refleja su color natural.

«Me encuentro mucho mejor ahora, tanto física como emocionalmente», asegura la influencer. Este cambio no solo responde a decisiones estéticas, sino también a una búsqueda de autenticidad y bienestar personal. Su evolución no ha pasado desapercibida y, aunque ha recibido críticas, se mantiene firme en su postura de vivir según sus propios términos.

Desde su nueva perspectiva, Alyson ha reflexionado sobre su experiencia en España. Aunque agradece las oportunidades que tuvo y el apoyo del público, admite que esa etapa de su vida estuvo marcada por presiones y decisiones que la llevaron a situaciones difíciles. «Ahora estoy mucho mejor. He dejado atrás una etapa que no fue tan buena como muchos creen», ha comentado al respecto.

Desde su éxito televisión hasta su vida actual en Los Ángeles, su trayectoria está repleta de luces y sombras. Aunque la fama puede traer consigo muchos beneficios, también conlleva desafíos que no siempre son fáciles de entender. En estos momentos tiene claro que no volverá a la pequeña pantalla, pero el tiempo pasa y otros casos han demostrado que no hay que dar nada por hecho. ¿Conseguirá Telecinco recuperar a este personaje tan potente?