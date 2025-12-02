Fundación Sesé impulsa la inclusión laboral en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Fundación Sesé ha reunido a representantes institucionales de Cataluña, empresas y entidades sociales comprometidas con diversidad y la igualdad de oportunidades, en una jornada que buscaba fomentar la inclusión laboral de este colectivo.

La presidenta de Fundación Sesé, Ana Sesé, ha abierto la jornada destacando el papel transformador del trabajo: “Creemos firmemente que el empleo es una herramienta poderosa de transformación social. Cuando una persona con discapacidad accede a un trabajo digno, no solo mejora su calidad de vida, sino que también se transforma su entorno, su familia y su comunidad. La inclusión laboral no es una opción, es una necesidad para construir una sociedad más humana”, ha afirmado.

Por su parte, el secretario general de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno Montaña, ha destacado que “la diversidad es una oportunidad colectiva” y, en esta línea, ha añadido que la inclusión laboral de las personas con discapacidad “transforma vidas y comunidades”. Moreno también ha resaltado la importancia que las políticas públicas y las estrategias empresariales estén alineadas para construir “un país más justo e inclusivo”.

Tras la bienvenida institucional y la proyección del vídeo corporativo de Fundación Sesé, se ha celebrado la mesa redonda “Incluir es avanzar. Cómo generar impacto positivo a través de la inclusión laboral”, moderada por el periodista Enric Sierra. En ella han participado referentes del ámbito de la inclusión laboral, David Bonvehí, Director General de Economía Social y Solidaria y el Cooperativismo de la Generalitat de Catalunya, Josep Roset, Presidente de Fundación Cies y Laura Rodríguez, HR People Experience Director en Grifols.

Durante el debate, los ponentes han coincidido en que la inclusión laboral no es solo una cuestión de responsabilidad social, sino también una estrategia empresarial que aporta valor y diversidad a las organizaciones. Se han abordado retos como la eliminación de barreras en los procesos de contratación y la importancia del liderazgo inclusivo para generar culturas corporativas sostenibles. “La diversidad no es un coste, es una inversión que mejora la competitividad y la innovación”, ha subrayado Laura Rodríguez. Por su parte, David Bonvehí ha destacado que “la colaboración público-privada es clave para que la inclusión sea real y efectiva”. Josep Roset ha añadido: “La inclusión laboral no se logra solo con buenas intenciones; requiere compromiso, recursos y alianzas sólidas entre empresas y entidades sociales para que las oportunidades sean reales y sostenibles”.

El broche final lo ha puesto la conferencia de Isidre Esteve, piloto y presidente de la Fundación que lleva su nombre, quien ha compartido su historia de superación tras una lesión medular y su visión sobre el esfuerzo y la capacidad de transformar la realidad: “La inclusión no es un regalo, es una oportunidad para demostrar talento y compromiso”, ha señalado Esteve.

El encuentro, que se ha celebrado en el Palau Macaya de Barcelona se ha enmarcado en la fecha proclamada por la ONU en 1992, que busca promover los derechos, el bienestar y la inclusión de las personas con discapacidad, así como visibilizar su papel esencial en la economía, la cultura y la vida social. Fundación Sesé reafirma con este acto su compromiso con la accesibilidad, el empleo inclusivo y la eliminación de barreras que dificultan la participación plena.

La iniciativa ha contado con la colaboración de Fundación “la Caixa”, Fundación CIES y la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC), y con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, que refuerza su compromiso con la empleabilidad y la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad.