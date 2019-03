La Fundación Recover no entiende de fronteras: ‘salva’ la vida de más de 150 personas de África

El 90% de las cardiopatías en pacientes africanos tendrían una tasa de curación cercana al 100% si fueran tratadas en España.

Imaginen que en vez de vivir en Madrid, viviesen en Camerún (África). Y que para ir al médico, tienen que cruzar una carretera sin seguridad. O, que para operarse deben esperar un año. La mayoría de la población que vive en el continente sufre la falta de recursos en el sistema sanitario. Y, es que, el lugar donde nacemos determina la salud que vamos a tener: el 90% de las cardiopatías en pacientes africanos tendrían una tasa de curación cercana al 100% si fueran tratadas en España.

Esta es una de las conclusiones compartidas durante la rueda de prensa, celebrada en la Fundación Jiménez Díaz, por Fundación Recover, entidad sin ánimo de lucro que desde 2007 trabaja por un modelo de sanidad sostenible en África. En sus 12 años de actividad, la organización ha devuelto la salud a 150 personas, principalmente jóvenes y niños, procedentes de diferentes países de África al ser intervenidas de diversas patologías en centros hospitalarios de referencia en España.

En total, a cierre de febrero, 151 personas procedentes de África fueron intervenidas quirúrgicamente a través de su programa ‘Pacientes Recover’. Gracias a este proyecto, ha sido posible ofrecer una vida mejor a estas personas que necesitaban tratamiento quirúrgico. Se trata de historiales que por su complejidad o falta de equipamiento y especialistas no podían llegar a materializarse en su país de origen, fundamentalmente de Burkina Faso y Camerún, pero también de R. D. del Congo, Etiopía, Guinea Bissau, Benín, Guinea Ecuatorial o Ruanda, entre otros.

El comienzo de una nueva vida

Este programa no sería posible sin el apoyo altruista tanto del personal sanitario como de los diferentes centros médicos donde los pacientes son intervenidos en España, al poner a su disposición una infraestructura sanitaria de vanguardia y lo último en tratamientos médicos en diferentes especialidades. Este es el caso del Dr. Gonzalo Aldámiz-Echevarría, cirujano voluntario de Fundación Recover y Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Quirónsalud Albacete. Con más de 4.000 cirugías cardíacas a sus espaldas, ha intervenido de esta misma dolencia a alrededor de 80 pacientes del programa, junto a su equipo de cirujanos. Además, ha viajado en numerosas ocasiones a África subsahariana junto a Fundación Recover con el objetivo de hacer el seguimiento a los pacientes operados, así como para organizar las próximas intervenciones.

Según María Jesús de la Fuente, directora de Fundación Recover, “el lugar donde nacemos no debería determinar la salud que vamos a tener, por eso trabajamos día tras día para facilitar el acceso a una salud de calidad y con futuro, bajo un modelo sanitario sostenible. Gracias a nuestro programa ‘Pacientes Recover’ hemos mejorado la vida de muchas personas, ya que tenemos pacientes que de no poder andar, tener hijos o ver, ahora pueden correr, saltar e incluso muchas de ellas han podido formar su propia familia a su regreso tras su estancia en España”. Los pacientes llegan a nuestro país tras haber recibido el visto bueno para ser intervenidos por parte de los profesionales sanitarios de los hospitales con los que la organización colabora. Tras la operación, necesitan entre 5 y 12 semanas para recuperarse y someterse a una serie de revisiones hasta que, finalmente, reciben el alta para poder regresar a su país de origen y comenzar una nueva vida.

Telemedicina para África

La Fundación Recover cree en el derecho de todas las personas a una salud de calidad y por ello, ha puesto en marcha su programa Hospitales para África, donde gestiona hospitales en la región y la plataforma Salud 2.0, una red social que conecta profesionales africanos con médicos españoles voluntarios. “Contar con la plataforma de telemedicina hace que podamos llegar a otros países. Hay algunos pacientes de países como Sierra Leona, adonde podemos llegar e involucrarnos”, explica Nery Villalobos, responsable del Programa Pacinentes africanos en España:

El objetivo para este 2019 es formar a profesionales. A través de la campaña ‘Formar personas para transformar vidas’, creen en su efecto multiplicador: no sólo transforma la vida de la persona que refuerza sus conocimientos, también la de sus compañeros de profesión, que pueden aprender de ello y cambiar la vida de miles de pacientes. La meta es conseguir 30.000 euros para cubrir la formación en distintos aspectos y formar a voluntarios, gente en práctica, profesionales…

Casos tratados gracias a Fundación Recover

En los 12 años desde el nacimiento de Fundación Recover, se ha llegado a tratar a pacientes procedentes de 11 países diferentes, cada uno con su complejidad asociada a la hora de tramitar su visado, pero con el mismo común denominador: el deseo de recuperar su salud frente a la falta de oportunidades en sus lugares de origen. En cuanto a las dolencias tratadas, resaltan cuatro especialidades de intervención de pacientes africanos en España. En primer lugar destacan los casos de cirugía cardíaca, valvulares y congénitos, y que suponen el 58% de los historiales del programa ‘Pacientes Recover’. Le sigue Cirugía Traumatológica y Ortopédica, con el 10%; Cirugía Maxilofacial con el 5%; y Pediatría, sobre todo relativo a casos de malformaciones, también con un 5%.

Tan sólo en 2018 recibieron tratamiento médico en España 13 personas procedentes del continente africano, algo más de un paciente al mes, beneficiando indirectamente a 65 personas pertenecientes a la familia de los mismos. “Sin duda, que el paciente se encuentre bien cuando vuelve a su país repercute de una forma muy positiva en su entorno más cercano”, afirmó la directora de Fundación Recover durante el acto.

Por delante de la Fundación Jiménez Díaz, que suma más de 50 casos tratados, se encuentra el Hospital Quirónsalud Albacete en cuanto a número de pacientes intervenidos en el programa, donde el Dr. Aldámiz-Echevarría realiza la mayor parte de las intervenciones cardíacas. Le siguen otros hospitales que colaboran altruistamente con sus profesionales y sus infraestructuras sanitarias como el Hospital Ruber Internacional, el Hospital General de Cataluña, el Hospital La Luz o el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, entre otros.

La importancia del voluntariado de acompañamiento

Fundación Recover también ha querido resaltar la importancia que tienen para el funcionamiento de la organización los voluntarios. Desde 2007 han pasado por la entidad alrededor de 160 voluntarios de acompañamiento de pacientes que van rotando. Sin embargo, un 10% de ellos permanece años colaborando, destinando una media de 8 horas de dedicación mensual al voluntariado, lo que se traduce en destinar más de 1.440 horas de su tiempo a los pacientes cada año. Además, parte de ellos hablan francés, lo que facilita la labor de contacto con los pacientes al ser éste su idioma.

Conchi Tomás, voluntaria de Fundación Recover, afirma que “ser voluntaria me enriquece a nivel personal de una forma increíble. Empecé con la idea de poder ayudarles a adaptarse un poco mejor al país y acompañarles durante su estancia en España al venir solos y estar lejos de su familia y, al final, son ellos los que realmente me ayudan a mí. Es una labor que, sin duda, me llena plenamente”.