Fundación Mutua Madrileña lanza su XIV Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales dotada de un millón de euros

La Fundación Mutua Madrileña ha lanzado hoy su XIV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social a la que destinará un millón de euros que servirán para poner en marcha iniciativas de entidades sin ánimo de lucro dentro y fuera de España.

Por decimocuarto año consecutivo, la fundación lanza esta convocatoria para impulsar iniciativas de entidades no lucrativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de colectivos desfavorecidos. En este tiempo ha contribuido con más de 11 millones de euros a la puesta en marcha de más de 380 proyectos de ONG que han impactado directamente de forma positiva en cerca de 410.000 personas en situación de vulnerabilidad.

La nueva convocatoria incluye las siguientes categorías en las que pueden enmarcarse los proyectos que soliciten ayuda para su desarrollo:

Discapacidad: proyectos que tengan como principal fin mejorar las capacidades y habilidades de personas de cualquier edad con discapacidad física, psíquica o sensorial, así como su calidad de vida (empleabilidad, formación, integración, atención, etc.).

Víctimas de violencia de género y trata: iniciativas cuyo objetivo sea la mejora de la situación de las mujeres víctimas de malos tratos o trata, así como de sus hijos/as, en cualquier ámbito (prevención, concienciación, asistencia, formación y empleabilidad).

Ayuda a la infancia : proyectos que tengan como fin la mejora de las condiciones de vida de niños/as con problemas de salud y/o en riesgo de exclusión social por motivos socioeconómicos.

Integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social , cuyo fin sea favorecer el acceso al empleo de jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.

Apoyo a personas mayores en riesgo de exclusión y personas sin hoga r: iniciativas para mejorar la calidad de vida y favorecer la integración social de personas mayores en riesgo de exclusión social, personas sin hogar o en situación de pobreza.

Cooperación al desarrollo : proyectos que den cobertura a necesidades básicas de la población infantil en países en vías de desarrollo o en situación de conflicto y contribuyan a reducir sus índices de mortalidad.

Hasta el próximo martes 23 de septiembre las entidades pueden presentar sus proyectos a través de la web de la Fundación Mutua Madrileña, donde también pueden consultar las bases.

Comprometidos con la mejora social

La Fundación Mutua Madrileña lleva más de dos décadas volcada en su compromiso de contribuir a la mejora social a través de cuatro áreas de actuación: el apoyo la investigación médica, la difusión de la cultura, la promoción de la seguridad vial y la acción social.

La convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social para apoyar proyectos de ONG destinados a mejorar la vida de los más necesitados es uno de sus programas más relevantes. En este campo, la Fundación Mutua Madrileña también lleva a cabo otros programas de apoyo a víctimas de violencia de género y sus hijos, de lucha contra el acoso escolar y de ayuda a la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad, entre otros.