Garantizar el acceso a las vacunas contra la neumonía para evitar la muerte de 700.000 niños al año

La neumonía –inflamación e infección de los pulmones– es la principal causa de mortalidad infantil del mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que cada año esta dolencia se cobra la vida de 2,5 millones de personas, de los cuales alrededor de 700.000 son niños menores de cinco años. En otras palabras, muere un niño cada 45 segundos, apunta la misma fuente, a causa de esta enfermedad, lo cual es evitable entre la población infantil, si se toman las precauciones pertinentes.

La neumonía, en concreto, es una dolencia que causa muchos estragos alrededor del mundo, aunque no siempre se le brinda la atención que merece, al considerar en muchas ocasiones que estamos ante un mero resfriado común, lo cual tiene unas consecuencias nefastas entre la población. Por ello, cada año se celebra el Día Mundial contra la Neumonía, una jornada que fue establecida en 2009 por la Coalición Global contra la Neumonía Infantil con el objetivo de sensibilizar al público sobre la importancia de prevenir y tratar esta enfermedad.

La OMS asegura, por otro lado, que tres de cada diez muertes infantiles causadas por neumonía ocurren en el primer mes de vida, teniendo como factores de riesgo la contaminación del aire, así como la falta de acceso al agua para la higiene de manos, las bajas temperaturas, la malnutrición infantil, el tabaquismo o la exposición pasiva al humo del tabaco, entre otros.

Y es que, a pesar de ser una enfermedad prevenible y tratable, la neumonía sigue siendo una amenaza significativa debido a la falta de acceso a vacunas, antibióticos de bajo coste, pulsioxímetros y suministro de oxígeno en los países más vulnerables.

Lucha contra la mortalidad infantil

Para cambiar este escenario y conformar un ecosistema de vacunación entre la población más vulnerable más inclusivo e igualitario, hay diferentes organizaciones nacionales e internacionales que están desarrollando día a día diferentes iniciativas y proyectos con alto impacto sociosanitario. Una de ellas es la Fundación ”la Caixa”, quien ha trabajado durante más de 15 años para garantizar el acceso a las vacunas, la forma más eficaz de prevenir la neumonía. Durante este tiempo, han contribuido a inmunizar a 10 millones de niños.

Desde 2008, además, la Fundación ”la Caixa” se convirtió en el primer socio privado de Gavi, the Vaccine Alliance en Europa y conformó la Alianza para la Vacunación Infantil, una iniciativa que ha conseguido inmunizar a millones de niños y que trabaja con el objetivo de ofrecer la oportunidad de sumarse a la lucha contra la mortalidad infantil a las empresas, como parte de su responsabilidad social corporativa, y a los clientes, como una iniciativa de filantropía.

La Fundación ”la Caixa” y Gavi, the Vaccine Alliance, también tienen como aliado al Instituto de Salud Global de Barcelona – ISGlobal, un colaborador estratégico de la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil, aportando su larga trayectoria en el campo de la salud materna e infantil. En la actualidad, es miembro del Board de Gavi en representación de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Sin vacunas, el mundo sería muy diferente

La Fundación ”la Caixa” y Gavi, the Vaccine Alliance tienen el propósito de velar por la vida de los niños más desfavorecidos del mundo, con un enfoque específico en brindar protección contra la neumonía mediante la financiación de la vacuna neumocócica.

Además, la organización ha trabajado en sintonía con la Bill & Melinda Gates Foundation, lo que ha multiplicado por cuatro las donaciones para la vacunación infantil a través del Matching Fund. «El papel de Gavi es fundamental. Desde el año 2000, la tasa de mortalidad en menores de cinco años ha bajado hasta alcanzar la sorprendente cifra del 51%, y en parte ha sido gracias a las vacunas. Es fácil dar ahora por sentado este avance, sin embargo, recuerdo cómo era la situación hace años, cuando sólo los países ricos podían permitirse adquirir muchas de las vacunas que salvan vidas», reflexiona Violaine Mitchell, directora de Inmunización de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Comparte Mitchell, además, una de sus vivencias en primera persona, cuando estuvo trabajando en Nigeria. «Vi a niños en el hospital con sarampión, debido a una falta de vacunas que costaban menos de 30 céntimos de dólar. Muchos de ellos regresarían a casa con daños cerebrales, si es que regresaban. Sin Gavi, the Vaccine Alliance, el mundo sería muy diferente», apunta.

Inversión, salud y desarrollo

Desde Fundación ”la Caixa”, junto a otros agentes sociales, como hemos visto, luchan con sus iniciativas para que ningún niño muera por falta de acceso a vacunas contra la neumonía y, de este modo, por poder darles la oportunidad de tener un futuro lleno de esperanza y salud.

Las vacunas, que cuentan con detractores, como suele pasar con casi todos los aspectos de la vida, no deben verse como un coste, sino como una inversión con unos resultados sociales y también económicos en el corto, medio y largo plazo. Debemos pensar que una población sana y rodeada de bienestar, donde hay un fomento de hábitos saludables, tiene un menor coste para los sistemas de salud públicos.

En cifras, datos del informe Health Affairs. Return on investment from childhood immunizations in low-and middle-income countries, 2011-2030, por cada dólar invertido en inmunización entre los años 2021 y 2030 en los 73 países donde actúa Gavi, the Vaccine Alliance, se ahorrarán 21 dólares en costes de atención médica y pérdidas de salarios y productividad debido a enfermedades y muertes.

Y es que al mejorar el acceso a millones de niños en situación de vulnerabilidad a las vacunas, se transforma la vida de las personas, ayudando de este modo a impulsar las economías de los países con ingresos bajos y haciendo que el mundo sea más seguro y equitativo para todos de forma progresiva.

Nuevos retos: 1.000 millones niños vacunados más hasta 2030

Las cifras de vacunación y acceso a la misma son esperanzadoras, pero los retos y desafíos de que los países con rentas bajas tengan un acceso real sigue vigente. En esta línea trabajan desde Gavi, the Vaccine Alliance, ya que si bien entre el 2000 y los 2020 ayudó a vacunar a 1.100 millones de niños, su objetivo es llegar a 1.000 millones más entre 2026 y 2030.

Una aceleración que consideran fundamental, según indican en el Gavi Annual Progress Report 2023, en un momento como el actual, ya que estamos ante retos climáticos y sanitarios muy importantes, como bien ha dejado patente la última pandemia mundial. Un hecho en el que, una vez más, se ha mostrado la eficacia de las vacunas y la importancia de la investigación.

No obstante, y a pesar de que la ciencia salvó vidas en esta crisis sanitaria de 2020, también se evidenció que los países con rentas bajas tuvieron más dificultades para poder suministrar la vacuna. Seth Berkley, director ejecutivo de Gavi, the Vaccine Alliance, explica que antes del Covid-19 «la primera dosis de vacunas rutinarias llegaba al 90% de la población mundial; mientras que con la pandemia esa cifra bajó en un 30%-40%, y ahora se estima que está un 4% por debajo, respecto a prepandemia. Hoy, todavía, cada 20 segundos muere un menor por haber nacido en un país con acceso insuficiente a las vacunas, así que nuestro objetivo debe ser llegar a

estas comunidades».

Para conseguir ese hito de 1.000 millones de niños vacunados hasta 2030, desde la organización se va a pedir a los donantes y filántropos con los que Gavi, the Vaccine Alliance trabaja, una nueva financiación por valor de 9.000 millones de dólares. Un mecanismo de financiación que se complementará con la contribución de los países que implementen sus programas de vacunación en los sistemas de vacunación nacional.