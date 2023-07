La foto de Camilo Blanes que no deja nada a la imaginación: desnudo y completamente perdido

Lo último de Camilo Blanes ha creado un revuelo sin precedentes que ha llamado la atención de todos. La situación se ha complicado de un momento a otro y ya no hay vuelta atrás. Su madre, la popular Lourdes Ornelas, no sabe qué hacer. Mantienen una relación muy tensa, pero él no se deja ayudar porque asegura que lo tiene todo controlado. La última vez que habló con la prensa reconoció que se sentía incómodo cuando escuchaba que había una “máxima preocupación” a su alrededor. Según él, no tiene ningún problema.

Camilo Blanes, más conocido como Camilín, está en plena transformación porque su antiguo nombre le parecía “aburrido”. Promete que no ha cambiado su identidad porque no quiera ser hijo de su padre, al contrario. Asegura que se siente muy orgulloso de sus orígenes, pero cree que ahora se merece ser feliz y apostar por su nueva vida: desea ser Sheila Devil. ¿Cuál es el problema? Que algunos medios insinúan que está siguiendo métodos poco recomendables.

La última foto de Camilo Blanes

Camilo Blanes heredó una gran fortuna de su padre y Lourdes Ornelas piensa que hay mucha gente a su alrededor que quiere aprovecharse, por eso está tan preocupada. Pero no solo eso, Camilín también heredó la voz de su progenitor y es un buen cantante. Antes de perder a Camilo Sesto tenía pensado viajar a México para grabar un disco, pero todo cambió de un momento a otro. Sus sueños se truncaron. Todavía no ha sabido asimilar el golpe y fuentes cercanas aseguran que sigue echando en falta a su padre, de ahí que tenga comportamientos tan extraños.

Está más perdido que nunca, prueba de ello son las fotos que publica en su Instagram. La última ha causado sensación porque está completamente desnudo. La plataforma se ha llenado de comentarios que no le dejan en buen lugar. “Te dejo de seguir, lo siento. Esto a mí no me gusta nada”, escribía una usuaria. “Has perdido la vergüenza”, “Aún le quedan ideas para cargarse su imagen”, eran otros de los comentarios. Como vemos, no solamente los reporteros están siendo duros con él.

¿Por qué se desnuda tanto últimamente?

No es la primera vez que Camilo se quita la ropa en Instagram, pero sí es la primera que ha llamado tanto la atención. Una de las razones es porque se ha resuelto un misterio. Algunas fotos antiguas daban a entender que se había puesto pecho, pero ahora sabemos que es un relleno. No se ha operado. Todo era un truco para llamar la atención, que también es lo que está buscando. Camilín insiste en que sus movimientos están hechos a consciencia porque sabe que los medios están pendientes de él y supuestamente quiere provocar.

Nuevos problemas para Camilín

El heredero de Camilo Sesto no se ha puesto pecho. Hay dos versiones: los que dicen que se está hormonando y los que defienden que todo es un juego. Una de sus mejores amigas aseguró que todo lo que estaba haciendo lo hacía para divertirse e insinuó que era una actividad que aprendió de su padre. Estas declaraciones reabrieron muchos debates, pero ahora lo importante es saber cómo se encuentra Camilín. No deja que su madre le ayude.