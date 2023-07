Camilo Blanes reaparece peor que nunca: desnudo y muy deteriorado

Camilo Blanes está cada vez peor, reaparece desnudo y muy deteriorado, pese a ser un chico joven y millonario, la vida no le ha tratado nada bien. El hijo del desaparecido Camino Sesto lo tiene todo y más. Una herencia millonaria le permite no tener que trabajar en lo que le queda de vida y en las siguientes, posee casas en España y fuera del país y una cuenta cargada de millones. Pese a estas ventajas que se ha ganado, simplemente por ser hijo de su padre, no se ha cuidado demasiado.

Desnudo y muy deteriorado, así reaparece Camilo Blanes

El hijo de Camilo Sesto no para de meterse en problemas. Su madre ha lanzado más de un llamamiento para intentar salvar a su único hijo. Camilo Sesto, el padre, intentó educarlo en vida de la mejor manera posible. Con todos los lujos y una vida acomodada que está tirando por los suelos.

Con todo lo que le dejaron en herencia, Camilo Blanes puede dedicarse a no hacer nada o a lo que más le guste. Viajar por el mundo y disfrutar de un dinero que nunca se terminará. Recibirá mientras las canciones de su padre sigan sonando, miles de euros anuales que le hacen ser uno de los pocos privilegiados que no tiene que trabajar.

Posee varias casas, por lo que puede elegir donde vivir y si lo necesita alquilar las demás. A priori podría tener una vida de ensueño, aunque sus redes sociales no muestran lo mismo. Camilo ha aparecido muy deteriorado los últimos tiempos, casi irreconocible y con una idea en mente que preocupa a todo su entorno.

Pese al dinero que tiene, no le quedan dientes, están todos consumidos por la caries y una erosión que le debe impedir comer bien. Ha decidido convertirse en mujer, por lo que se está hormonando para conseguirlo. Mientras, usa una peluca pelirroja y sigue de fiesta en fiesta con sus amigos cada noche. Un peligroso cóctel de búsqueda de identidad y de malas compañías que le estarían pasando factura.

Ningún médico le ha recetado hormonas, ya que tendría que pasar por una serie de pruebas imprescindibles antes de recibir tratamiento. Por lo que se hormona sin supervisión de un buen profesional, según el programa Fiesta. En sus últimas fotos aparecen unas cicatrices en los pezones que son de lo más sospechosas y que señalan que puede estar haciéndose daño él mismo.