Así ha sido la evolución más drástica de Camilo Blanes hacia Sheila Devil: impacta y da miedo

La historia de Camilo Blanes ha sido narrada por los mejores periodistas del corazón porque su padre es uno de los cantantes más importantes de España. Ha fallecido, pero su recuerdo sigue en la memoria de todos y eso es precisamente lo que atormenta a su heredero. Gran parte del público le conoce como Camilín y ha decidido cambiarse el nombre. Según él, le parece “aburrido” y quiere terminar con una imagen que no se corresponde con la realidad. Después ha dado otro paso: supuestamente ha coqueteado con las hormonas porque se siente mujer.

El hijo del artista ha explicado por fin cómo empezó su proceso. “Camilín es aborreciente, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre. Mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir”. Hay dos versiones. Los que dicen que se está hormonando y los que aseguran que todavía no ha llegado a esa fase. Lo único que está claro es que es un proceso impactante. Está siguiendo una línea poco común y publica fotos en su Instagram que dan hasta miedo. En una de ellas de fondo se ve una pistola, eso sin hablar de su aspecto físico. Está perdiendo los dientes.

Camilo Blanes preocupa a su madre

Lourdes Ornelas, madre de Camilín, ha intentado que su hijo entre en razón y no lo consigue. No tienen buena relación, así que poco hay que hacer. Lourdes visita con frecuencia la mansión de Torrelodones donde vive Camilo, una propiedad que heredó del cantante. Muchos testigos aseguran que la casa da miedo. Supuestamente está en un estado “lamentable”. Lo cierto es que las fotos que Blanes ha compartido en sus redes dan la razón a estos testimonios. Hay bastante suciedad y el orden brilla por su ausencia. ¿Qué piensa el joven de todo lo que se está contando?

Camilo asegura que todo está controlado y que no tiene ningún problema. Muchos aseguran que tiene determinados hábitos nocivos, pero él lo niega y promete que solo le gusta divertirse. Cuando habla de su transformación a Sheila Devil se pone más serio e intenta dejar clara su postura. “Ante todo lo que quiero es encontrar mi camino individual. Saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando”, ha explicado recientemente.

¿Se rodea de buenas compañías?

Camilo Blanes reconoce que le hace sentir incómodo cuando escucha que hay “máxima preocupación” en su entorno y garantiza que no es así. Sin embargo, su madre no deja de entrar y salir de su casa con el rosto serio y bastante triste. Las fotos que comparte en sus redes demuestran que algo serio está pasando y no hablamos de su cambio a Sheila Devil. El aspecto de Camilo es impactante. Está bastante delgado y su dentadura se está viendo afectada.

Camilín desvela su verdadero plan

“Ahora mismo lo último que quiero es llamar la atención. He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba”. Camilo insiste en que sus intenciones son serias, de ahí que no hable demasiado con la prensa. Quiere concluir su transformación a Sheila Devil y se está inspirando en el aspecto físico de una conocida actriz. Habrá que esperar para ver cómo termina esta historia.