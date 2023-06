Bronca histórica: la madre de Camilo Blanes es mordida por un perro tras una pelea con su hijo

Todo el mundo habla de lo mismo y cada vez es más evidente que Camilo Blanes, el popular hijo y heredero del cantante Camilo Sesto, necesita ayuda. Él lo niega y asegura que tiene la situación controlada, pero sus movimientos son extraños y han hecho saltar las alarmas en más de una ocasión. Hace unos meses tuvo un accidente al regresar de una fiesta. Conducía una bicicleta, se desequilibró y cayó en una cuneta. Estuvo ahí bastantes horas y las secuelas fueron horribles. Después de este episodio aseguró que había aprendido la lección, pero no ha sido así.

Camilo Blanes ahora asegura que se siente mujer, que quiere que le traten como tal y se ha cambiado el nombre a Sheila Devil. “Ante todo, lo que quiero es encontrar mi camino individual. Saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando”. ¿El problema? Que, según ha contado su madre, todavía no ha superado sus problemas de conducta y cabe la posibilidad de que este proceso sea fruto de un desorden provocado por sus presuntas adicciones. Son muchos los que han asegurado que Camilín todavía no está recuperado.

Máxima tensión entre madre e hijo

Camilo Sesto consideraba su casa de Torrelodones, la mansión donde vivió gran parte de su vida, un templo donde refugiarse del ruido mediático. Fuentes cercanas aseguran que Camilín ha convertido esta vivienda en “un poblado indio lleno de caos y destrucción”. Lourdes Ornelas está intentando ayudarle, pero ya no puede hacer más. La última vez que ha logrado entrar dentro de la casa ha tenido una fuerte discusión con su hijo y encima se ha llevado el mordisco de un perro.

Esta noticia la ha confirmado ‘Así es la vida’, programa que incluso logró entrar al interior de la famosa mansión. Hablaron con Camilín, pero optaron por no emitir las imágenes. “Tenemos una breve conversación porque pronto nos damos cuenta de que es imposible que mantenga una conversación fluida. Parece no haber dormido durante días, está un poco afeado”. Lourdes no puede más, pero está atada de pies y manos. Un perro le ha mordido y su hijo no se deja ayudar.

La desesperación de Lourdes Ornelas

Camilín ha echado a su madre de casa, quien ha reconocido que la vivienda está hecha un desastre. El hijo del cantante ha admitido en el citado programa de Telecinco que la mansión necesita un cambio, pero promete que lo tiene todo controlado. “Él nos dice que sí, que la casa ha estado muy desorganizada, pero que la va a organizar y limpiar y que no hay que preocuparse, que todo el mundo alguna vez la tiene desordenada”.

Los gritos de Camilo Blanes

Esta vez no lo puede negar porque hay muchos testigos. Lourdes, para proteger a su hijo, muchas veces ha negado informaciones de este tipo, pero ahora hay vídeos que demuestran que Camilín perdió su paciencia, “¡Que te vayas! ¡Fuera, fuera de mi casa! ¡Que te pires de mi casa!”, le decía a gritos. Ornelas está preocupada y no sabe qué decisión tomar.