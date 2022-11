Shakira no está pasando por su mejor momento, la cantante colombiana ha dejado atrás una relación de más de 10 años con Gerard Piqué. El ex futbolista y la cantante se enamoraron y formaron una familia, Shakira lo dejó todo y se trasladó a Barcelona junto a su familia. Un sacrificio que ahora ve como no sirvió de nada, su matrimonio se ha roto con la llegada de Clara Chía, 20 años más joven que ella. Las últimas imágenes de la cantante son realmente preocupantes, llorando en medio de la calle después de tener una conversación con su ex pareja.

Shakira llorando con sus amigos por Piqué

Gerard Piqué y Shakira ya están separados, el que fue futbolista del FC Barcelona ya vive su vida con Clara Chía. La cantante que se enamoró perdidamente del padre de sus hijos parece que aún no ha superado una relación de más de una década. Las últimas imágenes que se han filtrado de ella no dejan lugar a dudas.

‘Sálvame’ ha publicado las imágenes en las que se la ve totalmente destrozada y descompuesta. Según afirman algunos testigos la cantante recibió una llamada, supuestamente de Gerard Piqué. Al colgar el teléfono empezó a llorar de forma desconsolada, en medio de una calle.

Algo que sería normal y habitual para muchas personas que pasan por la misma situación que Shakira. Ella, al ser famosa, recibe la atención de todos los que la reconocen que no pueden creer que esa mujer que ven en los escenarios y los videoclips sea la misma que llora de forma desconsolada.

Según afirman algunos testigos: “Nada más colgar se ha puesto a llorar. No nos hemos querido acercar porque ella estaba discutiendo con las amigas. Mi madre es súper fan, digo: ‘Vaya, acercarse a pedirle una foto es imposible’. Ya te digo, hemos visto todo el mundo que era ella y no se ha acercado nadie».

Laura Fa apuntaba a la razón de esos llantos. Al parecer el día anterior se había presentado el nuevo proyecto de Piqué en el que apareció de la mano de Clara Chía. La relación con la joven ya es oficial, es 10 años menor que Gerard Piqué y tiene, por lo tanto, 20 años menos que Shakira. El amor entre ellos parece que surgió en el trabajo, Clara trabaja en una de las empresas de Piqué.