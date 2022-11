Una amiga de Clara Chía desvela el secreto mejor guardado de su relación con Piqué

Gerard Piqué ha podido finiquitar su relación con Shakira después de meses de disputas y polémicas relacionadas, sobre todo, con la custodia de los pequeños Milan y Sasha, hijos de la pareja. Finalmente, el futbolista, recientemente retirado de la práctica profesional, tomó la decisión de ceder y dejar que sus hijos se marchen a vivir a Miami con su madre. Esta decisión le permite comenzar una nueva vida con su actual pareja, Clara Chía Martí, quien cuenta con unas cualidades personales muy diferentes a las de Shakira, que habrían sido la clave para encandilar a Piqué.

Entre las claves del acuerdo entre Piqué y Shakira se deslizan varias variables. La primera, aunque no hay nada confirmado, es que Gerard habría aceptado ya que junto a la cantante colombiana estaría pactado en el pasado y como pareja marcharse a vivir a Estados Unidos cuando el futbolista colgara las botas de forma definitiva. Ahora, con la ruptura, son tres de los cuatro miembros de la familia Piqué Mebarak los que se van a vivir a Miami, pero el cuarto, Gerard, se queda porque su gran ilusión está en España, en Barcelona, y se llama Clara Chía.

La polémica recae entonces sobre Piqué, al que se le habría criticado en círculos muy próximos a Shakira que no acompañe, aún desde la distancia a sus hijos en la nueva etapa de su vida. Estos también exponen la nueva relación con Clara Chía, con la que se rumorea que Gerard le era infiel a su ex pareja. El ex futbolista podrá centrarse así en Barcelona, en su pareja y su empresa, Kosmos Global Holding, sin contar con el tiempo que, gustosamente, le quitaban sus hijos durante la semana.

Milan y Sasha no vivirán el día a día con Piqué, pero, entonces, ¿qué es lo que ha llevado a Gerard a aceptar la decisión de su marcha a Estados Unidos? La respuesta puede estar en el carácter de Clara Chía, una chica que más allá de todo el entorno y la polémica que la rodea destaca por su sencillez, algo que ha llamado de forma exagerada la atención de Piqué, hasta el punto de quedar prendado de ella.

Habla la novia de Riqui Puig

Unas declaraciones de su íntima amiga Gemma Iglesias, pareja actual de Riqui Puig, confirman lo que decimos sobre Clara Chía Martí. Según informa la revista Semana, la novia del futbolista de Los Ángeles Galaxy opina lo siguiente sobre la relación entre Piqué y Clara Chía. «Es más comprensiva con él que Shakira», relatan, como opinión exclusiva de alguien que conoce muy bien a ambos. Además, se añade un dardo a la cantante colombiana «A diferencia de Shakira, no actúa como una diva», diría, siempre según el medio citado, Gemma Iglesias, la persona que presentó a finales de 2021 a Piqué y a la persona con la que compartirá su vida en el presente y el futuro más cercano.